"Fermate la costruzione di quella struttura commerciale"

Appello al sindaco Peracchini dalle associazioni di categoria: "Il Comune usi tutti gli strumenti per evitare che all'ex Sio nasca un edificio di grande distribuzione".

La Spezia - La vicenda legata alla decadenza del nuovo Piano Urbanistico Comunale ha riacceso la discussione sul destino dell’area ex Sio. E non è certo notizia dell'ultima ora l’eventualità dell’apertura, in quel sito, di una struttura di grande distribuzione commerciale che ha sollevato uno sciame di polemiche fra maggioranza, opposizione e ha coinvolto anche gli operatori commerciali. Rete Imprese Italia, che unisce Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna, si dice preoccupata perché un'operazione del genere porterebbe ad aggravare uno squilibrio, già determinatosi all’interno del sistema distributivo cittadino e provinciale, fra piccola e grande distribuzione, a tutto svantaggio della prima.



Le associazioni aderenti a Rete Imprese La Spezia ritengono insomma che la salvaguardia del piccolo commercio (esercizi di vicinato) sia essenziale anche per ragioni di coesione della compagine sociale e di sicurezza all’interno dei centri urbani e che debba essere perseguita con fatti concreti da parte di tutti coloro che hanno voce in capitolo nelle decisioni riguardanti la destinazione d’uso di aree e manufatti urbani. "Sollecitiamo per questo l'amministrazione - scrive Fabrizio Capellini, presidente di turno del sodalizio - a fornire informazioni in merito alla pratica in questione e ad agire, utilizzando tutti gli strumenti a propria disposizione, affinchè l’eventualità dell’apertura di una nuova grande struttura venga scongiurata".