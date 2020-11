"Fatturato a discapito della sicurezza", Fisascal contro Eurospin

La Spezia - "L'indisponibilità aziendale sulla realizzazione dei contenuti del Protocollo Governo Parti Sociali, finalizzati a garantire adeguate condizioni di sicurezza sui posti di lavoro, nel contesto dell'emergenza pandemica da Covid-19, attraverso la condivisione di specifici protocolli aziendali i e la costituzione di comitati per la sicurezza, con la partecipazione attiva di RSA e RLS e delle organizzazioni sindacali è alla base della segnalazione e della richiesta di intervento unitaria a livello nazionale". Così Mirko Talamone della Fisascat.

Per il sindacato l'atteggiamento della azienda Eurospin "è oscuro su tutti gli aspetti che attengono alla responsabilità dell'impresa e hanno dato luogo a diffuse e persistenti criticità e non consentono di garantire il contingentamento, sacrificato dal prevalente interesse per i fatturati a discapito della sicurezza di operatori e clientela".



In materia di salute e sicurezza viene stigmatizzato anche il "mancato coinvolgimento preventivo degli RLS e ritardi nella realizzazione della prevista formazione" afferma il sindacalista. "La situazione di criticità e i gravi problemi emersi sugli aspetti della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro sono stati esposti nelle missive trasmesse alla ASL e alle Prefetture di tutta Italia ivi compresa quelle della Spezia, dove l'azienda Eurospin vanta una presenza diffusa e sulla quale ad oggi sono segnalate situazioni difficili e poco chiare, come la carenza circa l'obbligo di procedere alle pulizie e sanificazione di servizi igienici pubblici e privati, il mancato contingentamento dell'afflusso clienti, l'affollamento delle superfici calpestabili, i trasferimenti improvvisi di personale da un punto vendita all'altro, e la mancata informazione alla clientela".