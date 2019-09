"Fatto così il concorso per le operatrici sanitarie è a rischio macelleria sociale"

La Spezia - Centocinquantacinque operatrici sociosanitarie rischiano il posto di lavoro se il concorso territoriale, della Regione Liguria, per internalizzarle in Asl 5 non verrà modificato. Lo sostengono i sindacati Cgil, Cisl e Uil che questa mattina assieme ad una folta delegazioni di lavoratrici di Coopselios, ditta appaltatrice nei servizi nelle strutture ospedaliere della Spezia, Sarzana e Levanto, hanno espresso la loro preoccupazione.

In questi mesi si sono svolti diversi incontri e l'ultimo risale a ieri con un'accesa assemblea nel corso della quale i sindacati hanno messo nero su bianco una situazione che a loro dire è poco confortante.

"Stiamo vivendo una situazione difficile - ha spiegato Luca Comiti di Cgil -. Ad aprile e la scorsa settimana abbiamo incontrato l'assessore Viale che in primavera aveva dato massima disponibilità e aveva detto che era fondamentale la garanzia occupazionale. Ci aveva rassicurati, dall'incontro della scorsa settimana invece ci è stata proposta una situazione completamente diversa senza garanzie, appunto, sull'occupazione di queste lavoratrici che comunque avrebbero grosse difficoltà a ricollocarsi. Vanno trovate soluzioni concrete per questo concorso. Noi non siamo contrari all'internalizzazione, la chiediamo da anni ma non a queste condizioni".

"Siamo preoccupati e questo ultimo confronto con l'assessore Viale - ha aggiunto Mirko Talamone di Cisl - ci ha messo in allarme. Metteremo in campo ogni azione per impedire che queste lavoratrici corrano il rischio di non poter più lavorare. Ci appelleremo anche al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Il profilo di queste lavoratrici è ben preciso: sono donne, molte di loro sole e che devono sostenere il nucleo familiare. Vanno tutelate ed è necessario procrastinare il concorso. Questa soluzione ".

"Non è una vertenza contro la ditta ma contro l'assessorato alla Sanità della Regione Liguria - ha dichiarato Marco Furletti di Uil -. Il settore delle operatrici sanitarie sopratutto in provincia della Spezia, rispetto al resto della Liguria, è cresciuto sensibilimente. Siamo partiti da poche unità e all'oggi siamo arrivati a 155 lavoratrici. Queste figure professionali, negli anni, hanno sopperito al fatto che l'ente pubblico non assumesse. Il problema va riportato con tutti i mezzi possibili in Regione e devono darci una soluzione. Anche il sindaco Peracchini ha riconosciuto che rischiamo di andare incontro ad un'autentica macelleria sociale. I nostri passi ora si orienteranno verso la conciliazione se non troveremo una soluzione metteremo in atto ogni azione in nostro potere".

A scattare un'istantanea sui numeri relativi alle lavoratrici è stata Alessandra Guazzetti di Fp Cgil: "Attualmente le lavoratrici a tempo indeterminato sono 155, altre 30 sono a tempo determinato. Il concorso della Regione mette a disposizione 84 posti totali sui tre plessi della Spezia, Sarzana e Levanto. Questa situazione mette a repentaglio il servizio al cittadino, il rapporto tra infermieri e operatrici sanitarie dovrebbe essere di 50 e 50. Ma è evidente che con questo 'taglio' non sembra possibile".

Facendo un conto veloce e nella migliore delle ipotesi, quindi, con la vittoria del concorso solo da parte delle dipendenti di Coopselios rimarrebbero fuori, almeno, 71 persone.