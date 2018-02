"Ex Sio, centro commerciale sarebbe sciagura"

Parola dell'assessore regionale Edoardo Rixi: "Contrarietà assoluta, ma non c'è divieto assoluto".

La Spezia - Si è parlato anche delle sorti dell'area Ex Sio oggi in Camera di commercio, complice la tappa in Piazza Europa dell'assessore regionale Edoardo Rixi, alla Spezia per illustrare le misure adottate dalla Regione a favore dello sviluppo economico in questi primi tre anni di amministrazione. Ad ascoltarlo, un'interessata platea di operatori economici e rappresentanti delle associazioni di categoria.



"Ve lo dico fuori dai denti: sono assolutamente contrario alla realizzazione di un insediamento della grande distribuzione, non l'ho mai negato. L'area dello Spezzino è satura - ha detto l'esponente della Lega Nord, ora in corsa alle politiche, direzione Camera -. Parlerò con il sindaco per sapere come stanno le cose. Se fosse stata approvata la legge come la volevo io all'inizio, questo problema oggi non ci sarebbe, nel senso che le aree perimetrate avrebbero escluso la possibilità di fare questo tipo di operazioni. Ma è stato necessario scendere a compromessi. E' chiaro che in questo momento le amministrazioni comunali hanno ancora una grande leva decisionale. Seguiamo questa vicenda da vicino e cerchiamo di fare di tutto per evitare questa sciagura. Come assessore posso provare a fare moral suasion, ma se il Comune vorrà portare avanti l'operazione non sarà così facile bloccarla a livello regionale, sia con me assessore che con un altro".



“Noi abbiamo qualche arma - ha aggiunto Rixi -, ma non c'è un divieto assoluto fuori dalle aree perimetrate come prima. L'iter non possiamo bloccarlo preventivamente a livello regionale, se c'è un Piano urbanistico conforme. Se non c'è, ovviamente non si può fare. Mi attiverò per capire come è la situazione, anche in quanto esponente di un partito che a Spezia fa parte della maggioranza".