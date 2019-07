"Dotevè", la startup che propone ai crocieristi Vespa Elettrica e gastronomia si presenta alla città

La Spezia - Il loro target sarà rappresentato per la stragrande maggioranza della clientela dai crocieristi e dai turisti che vorranno fare un giro per la provincia in maniera ecosostenibile alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e utilizzando l'app Dotevè experience, ma come primo passo della loro attività, i quattro ragazzi di "Dotevè" hanno scelto di farsi conoscere dagli spezzini offrendo loro la possibilità di fare un giro su una delle nuovissime Vespa Elettrica arrivate nei giorni scorsi in riva al Golfo.



L'appuntamento è per sabato 6 luglio, a partire dalle 9, al gazebo che sarà allestito tra Via Diaz e Piazza Chiodo. Vederli non sarà difficile, visto che la scuderia che porteranno con loro è costituita da ben 8 Vespa Elettrica scintillanti.

Nei prossimi giorni i ragazzi di "Dotevè" prenderanno il loro posto al desk che hanno ottenuto all'interno del terminal crocieristico di Largo Fiorillo, per dare il via in maniera ufficiale a questa interessante avventura.