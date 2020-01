"Dmo e imposta di soggiorno, è necessario un chiarimento"

La Spezia - Il 2020 inizia per Confesercenti La Spezia con un semestre da associazione coordinatrice di Rete Imprese Italia, il raggruppamento che include anche Confartigianato, Confcommercio e Cna e che mira a fare fronte comune nei rapporti con gli enti e le istituzioni, per trovare soluzione ai problemi quotidiani che le piccole imprese del territorio si trovano a fronteggiare. Un nuovo anno inizia e uno è da poco alle spalle e CDS ha intervistato il presidente provinciale di Confesercenti, Alessandro Ravecca, per sapere da lui che 2019 si lascia alle spalle l'associazione e quale 2020 si attende.



Come si chiude il 2019 l'associazione di categoria?

“Il 2019 per la nostra associazione si chiude in maniera positiva segnando la riaffermazione della presenza su tutto il territorio provinciale o quasi. E' una bella soddisfazione essere riusciti a mantenere il presidio territoriale confermandoci come realtà radicata. Inoltre a dicembre a Venezia si è svolta la convenzione nazionale di Confesercenti che ci ha dato la possibilità di verificare se siamo in linea con le altre realtà provinciali e con le istanze che vengono proposte dal livello nazionale: siamo venuti a conoscenza di importanti partnership strette con grandi soggetti del mondo economico e politico-sindacale e al contempo abbiamo constatato di aver raccolto nel corso degli ultimi mesi tutti gli input provenienti da Confesercenti nazionale”.



I temi dell'ospedale, la dismissione della centrale a carbone nel 2021, il rifacimento di Piazza Cavour hanno scaldato gli animi, soprattutto nella politica, da dove si riparte?

“Si riparte da tutti questi temi. I primi due ci preoccupano fortemente, rappresentiamo famiglie oltre a imprese e ritardi che si sono registrati nella realizzazione del nuovo ospedale ci lasciano perplessi e preoccupati. Non riusciamo a spiegarci un pasticcio del genere e ci auguriamo che le cose si risolvano nel modo migliore. Per quanto riguarda la centrale non ci è chiara la prospettiva: in passato si parlava di dismissione, oggi di riconversione. Quello che è importante è che ci siano garanzie sulla salubrità della produzione per la comunità spezzina. D'altro canto con una dismissione tout court per il riutilizzo dell'area potrebbero esserci tempi assai lunghi: per come si programmano e si svolgono le cose in questo Paese e nella provincia spezzina, rischieremmo di aver un deserto che rimarrebbe tale per chissà quanti anni. Per quanto riguarda Piazza Cavour siamo in attesa di conoscere quelle che sono le volontà dell'amministrazione. Ricordiamo che il progetto della riqualificazione è stato proposto dalla giunta, seguendo una volontà che poi si è scontrata con opposizioni di carattere prevalentemente politico. Noi abbiamo accompagnato l'azione di progettazione dando la precedenza all'opinione degli operatori del mercato, cosa che non tutti hanno fatto. Le nostre analisi e le nostre elaborazioni sono partite sempre da questo punto fermo, anche se sappiamo che la Piazza è importante anche per il resto del commercio e per la città. Ma bisogna tenere conto in primo luogo delle esigenze di chi ci lavora. Abbiamo presentato una serie di proposte per migliorare la progettazione e sono state accolte, compresa quella della razionalizzazione del sistema di sosta esistente oggi intorno al mercato. Sarebbe già un miglioramento notevole rispetto alla situazione attuale. Ora siamo in attesa di conoscere i risultati delle verifiche su ulteriori aree di sosta. La polemica politica di contorno non ci riguarda: non ci siamo mai fatti strumentalizzare, non lo faremo oggi”.



La querelle tra amministrazione comunale, Autorità portuale ed Lsct quali effetti può avere sul territorio? In voi, crea preoccupazioni?

“Crediamo che questa polemica sia più fumo che arrosto. Non ci spaventano le discussioni, anche aspre: pensiamo che facciano parte della dialettica tra amministrazioni e imprese. Non c'è grande preoccupazione se le cose restano nei confini della dialettica, per quanto con qualche punta polemica. Se le discussioni sono a fin di bene, cioè per stimolare le imprese e le amministrazioni a mantenere gli impegni presi, e non si va oltre i limiti del buonsenso va bene. E' importante però non andare oltre anche perché l'azienda in questione è importante per il territorio, anche in termini di ricaduta occupazionale”.



La Spezia ha riscoperto la propria vocazione turistica e tra i temi più discussi l'impiego della tassa di soggiorno e la nascita di una cabina unica di regia per migliorare i servizi. Cosa è stato fatto ? E cosa manca?

“Per quel che concerne la gestione delle risorse, il Comune della Spezia ha sottoscritto il patto per il turismo e un impegno con le nostre associazioni. Ormai incassa una cifra notevole (nel 2019 saremo intorno a 1,6 milioni di euro) ma non siamo soddisfatti. Un anno fa eravamo felici di aver siglato accordi col Comune al Tavolo: avevamo presentato un pacchetto di otto progetti, alcuni più impegnativi, altri meno. Ma solo una piccola parte è stata realizzata e non ne siamo contenti. Per questo chiederemo all'amministrazione di fare un'analisi dei perché non si siano realizzate le iniziative che ci eravamo proposti. Certamente c'è un problema strutturale della parte pubblica, che fatica a gestire determinati interventi e deve fare i conti con tempio lunghi. C'è una discussione aperta con l'amministrazione per migliorare le cose. Non intendiamo lanciare ultimatum o minacciare l'abbandono del Tavolo, ma c'è un confronto in atto con l'amministrazione che speriamo ci possa portare nel 2020 a realizzare quello che non si è fatto nel 2019. Il problema è collegato direttamente con la questione della cabina di regia o della Dmo, lo strumento col quale l'amministrazione dovrebbe realizzare la promozione e altre azioni sostenute con le risorse dell'imposta di soggiorno. Se ne parla da tanto tempo ma ora è necessario un chiarimento per far conoscere a tutti se c'è ancora la volontà di andare avanti o se non si sono potute creare le condizioni per farlo. Ed eventualmente per capire quale possa essere l'alternativa”.



In questi anni il tessuto commerciale del centro storico sta subendo profondi cambiamenti (la conferma del settore del food e le chiusure di altri negozi al dettaglio) hanno creato qualche mal di pancia tra i commercianti. Quali saranno le battaglie da portare avanti nel 2020 in difesa di questo settore?

“Innanzi tutto quella che riguarda il Piano del commercio. Abbiamo lavorato a lungo insieme all'amministrazione per le modifiche al Piano: avevamo già raggiunto un accordo con l'amministrazione per un ritorno a un minimo di programmazione nello sviluppo del settore per lo meno in alcuni ambiti urbani, applicando le norme regionali che ci sono in materia, anche per offrire qualche garanzia in più a chi è già sul mercato mettendo un po' di ordine in relazione alle nuove aperture. Anche in questo caso non sappiamo come mai stia passando così tanto tempo... Per il resto il settore commerciale si è agganciato molto allo sviluppo del turismo: gli operatori dovranno continuare a seguire questo vento, che ha consentito anche di tenere botta negli ultimi anni. Anche perché non si prevedono inversioni di tendenza a livello demografico e bisogna tutti, grandi e piccoli, fare i conti con l'e-commerce”.



I commercianti nel corso dell'anno hanno espresso la necessità di nuovi parcheggi. Secondo voi la città ne ha davvero bisogno? In merito il consigliere comunale Lorenzo Forcieri ha proposto di crearne uno sotto la Pinetina dai giardini storici. Cosa ne pensate?

“Siamo dell'idea che sia molto utile realizzare nuove strutture o aree di sosta, se possibile anche all'interno del perimetro del centro storico. E in questo senso abbiamo sostenuto l'ipotesi del parcheggio alla Pinetina in passato e la sosteniamo anche oggi. Tutte le opportunità vanno sfruttate. Come detto sappiamo che c'è una verifica in corso per quel che riguarda Piazza Cavour, speriamo arrivino risposte positive. Bisogna potenziare anche le aree di cintura e sappiamo che ci sono progetti in tal senso per Piazza d'Armi e l'area del Palasport, ma occorre che questi siano accompagnati dal miglioramento dei servizi di trasporto pubblico”.



Guardando al prossimo anno a maggio si terranno le elezioni regionali. Che territorio si affaccia alla sfida elettorale?

“La Liguria nel suo complesso è un territorio provato, soprattutto dalle conseguenze che provoca questa situazione di criticità che riguarda le infrastrutture, le autostrade, i collegamenti. Si presenta all'appuntamento elettorale un territorio stressato da ricadute negative che sono state ovunque, anche nel sistema economico e turistico, che pure ha retto, soprattutto nella nostra provincia. C'è poi un problema generale di tenuta del territorio che investe questioni come l'agricoltura e molti altri aspetti della vita civile a causa dell'abbandono da parte delle comunità. In questo senso intervenire non è sempre facile, né sempre compito del pubblico: spesso la trascuratezza inizia da parte dei privati, di coloro che lo curavano sino a qualche decennio fa. Dobbiamo porci qualche domanda in più per salvaguardare questo territorio fragile e forse da parte della politica dovrebbe arrivare qualche ragionamento più alto, che coinvolga tutti, al di là dell'appartenenza politica, e che individui qualche nuova strada. Vista questa situazione insieme alle altre associazioni metteremo a punto una serie di proposte da sottoporre a chi si candiderà per guidare le Liguria nei prossimi cinque anni”.



Un anno finisce e ne comincia uno nuovo. Quale sarà il progetto più ambizioso che porterete avanti come associazione di categoria?

“Sicuramente abbiamo dei progetti interessanti dal punto di vista della formazione degli operatori e delle categorie del settore del turismo, per migliorarne le competenze e dare una spinta al comparto. Per portare avanti questa sfida abbiamo in mente di lanciare corsi per la specializzazione di pasticceri, aiuto cuochi e cuochi specializzati in cucina per celiaci. Inoltre lanceremo una serie di incontri per riscoprire l'evoluzione della città dal centro abitato del '200 a quello attuale attraverso le tappe più importanti quali l'espansione verso mare e la città militare”.