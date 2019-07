"Denunciamo la situazione degli Stagnoni da anni. La convenzione mai più riattivata"

La Spezia - "Confartigianato ha denunciato più volte il problema dell’abusivismo nei centri di raccolta Acam-Iren al Comune della Spezia e alla Polizia Municipale". E' il commento di commenta Nicola Carozza, Responsabile sindacale di Confartigianato a seguito della segnalazione pubblicata da Città della Spezia riguardo alla situazione dell'isola ecologica degli Stagnoni.



Carozza sottolinea che in passato: "Con l'Assessorato all'Ambiente e Acam sino al 2018 avevamo una convenzione per il conferimento di rifiuti ingombranti da parte delle imprese spezzine presso il centro di raccolta in Loc. Stagnoni. Una convenzione molto apprezzata dagli imprenditori (edili, impiantisti, traslocatori, ecc.) che prevedeva una soglia di conferimenti gratuiti per le imprese e poi tariffe in base al peso conferito. Quest'anno purtroppo Iren ha deciso, nonostante i nostri solleciti, di non rinnovare la convenzione e lasciare fuori le imprese. Oggi rom e abusivi entrano e ‘mercanteggiano’ i rifiuti mentre le imprese iscritte regolarmente alla Camera di Commercio e all’Albo Gestori Rifiuti non possono conferire a Stagnoni e sono costrette a trasferte fuori comune con problemi di tempi e costi. Tutto ciò ha aumentato il fenomeno dell'abusivismo nel conferimento".

"E' urgente intervenire - conclude Carozza -, identificare chi conferisce quotidiamente col proprio automezzo, incrociare le targhe, multare chi specula su questi 'sospetti' conferimenti. Chiediamo nuovamente al Comune della Spezia e ad Iren di aprire un tavolo di confronto con le aziende per ripristinare la convenzione con Confartigianato e stroncare i conferimenti abusivi".