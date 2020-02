"Dan John" irrompe in Via Prione... sostituisce la Casa musicale Pietro Biso

La Spezia - Sono passati quasi due mesi dalla chiusura della Casa musicale Pietro Biso. Se la perdita fa ancora sospirare tante persone, al punto di dedicare una mascherina del carnevale allo storico negozio (clicca qui), il commercio non si ferma. Già da qualche settimana, dopo la rimozione dell'insegna, sono comparsi nelle vetrine gli annunci di un'imminente apertura.

Manca poco, pochissimo e in Via Prione sorgerà un nuovo negozio monomarca dedicato all'abbigliamento maschile: Dan John.

Si tratta della seconda apertura in Liguria dopo quella di Chiavari, la prima in provincia della Spezia. Dan Jon vanta oltre cinquanta esercizi in tutto il mondo. Il brand è italiano e punta al maschile con prezzi accessibili.