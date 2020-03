'Cura Italia', le misure per l'autotrasporto

La Spezia - Riceviamo da Confartigianato La Spezia



Confartigianato Trasporti La Spezia comunica che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 17 marzo 2020 n. 18 cd. ‘Cura Italia’, con cui il Governo ha varato importanti misure a sostegno degli autotrasportatori, che stanno compiendo un sacrificio straordinario ed essenziale per tutto il Paese. Ecco le principali norme del Decreto a sostegno del comparto trasporti e autotrasporto.



SOSPENSIONE VERSAMENTI DI RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI,

PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI

Recependo le richieste avanzate da Confartigianato Trasporti, grazie

all’intervento decisivo della Ministra Paola De Micheli, il testo entrato

in Consiglio dei Ministri è stato modificato facendo rientrare anche le

imprese di trasporto merci nella disposizione che consente la sospensione

fino al 30 aprile dei versamenti delle ritenute da lavoro dipendente ed

assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

Le imprese procederanno ad operare le ritenute ai propri dipendenti, ma non

dovranno provvedere al versamento delle stesse che verrà effettuato entro il

31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con una rateizzazione in 5 rate

mensili.



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Sono sospesi, inoltre, gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che

scadono entro il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sospesi vanno eseguiti

entro il 30 giugno 2020.



PROROGA REVISIONI VEICOLI

Viene autorizzata fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli che devono

essere sottoposti entro il 31 luglio alle attività di visita e prova o alle

attività di revisione come previste dal Codice della Strada.



PROROGHE VALIDITA’ PATENTI E CERTIFICATI

Proroga fino al 15 giugno della validità dei certificati, degli attestati e

dei permessi autorizzativi concessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15

aprile 2020. Proroga fino al 31 agosto della validità dei documenti di

identità e di riconoscimento comprese le patenti di guida e le patenti

marittime.



AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea,

previsti contributi per dotare i veicoli di paratie divisorie atte a separare

il posto guida dai sedili riservati alla clientela. A tal fine è istituito

un apposito fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2020.



Confartigianato Trasporti rileva l'attenzione del Governo per le nostre

imprese in questo primo decreto. Sappiamo per certo che la Ministra De

Micheli si è spesa per il settore ed ha voluto che fossero estese anche alle

imprese di autotrasporto le misure che consentono la sospensione di tutti i

versamenti, a conferma delle misure concordate con la categoria di cui sono

stati riconosciuti il grande valore e l’utilità per l’economia e la vita

sociale dell’intero Paese. Mancano altresì alcuni provvedimenti importanti

di rinvio per la categoria es. le scadenze delle carte tachigrafiche, le

capacità finanziarie c/terzi, le cisterne.



Sarà necessario continuare a monitorare gli sviluppi della crisi ed adottare

nei prossimi decreti misure concrete per sostenere la crescita e la

competitività del trasporto merci, a partire dalla sospensione di norme che

introducono nuova burocrazia e costi come gli adempimenti per le cisternette,

rimasta fuori dal decreto ‘Cura Italia.



Per ulteriori informazioni è possibile telefonare a Confartigianato

Trasporti La Spezia, tel. 0187.286652-11.