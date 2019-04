"Crociere e nautica da diporto perfettamente integrabili"

Lo ha detto il presidente di Assonautica la Spezia Pier Gino Scardigli nell'ambito del taglio del nastro di Barchemercato. Pagni presidente di Blue Hub: "

La Spezia - “Dopo il 2013 il settore della nautica da diporto è cresciuto creando nuovi posti di lavoro. La crescita è stata del 33 per cento per un fatturato di 4miliardi di euro. In questo contesto Barchemercato, che raggiunte la 15esima edizione, è una conferma del forte interesse che c'è per l'intero settore”. Lo ha dichiarato Cristiana Pagni presidente azienda speciale Camera di Commercio Riviere di Liguria “Blue Hub” a margine del taglio del nastro di Barchemercato che si è tenuta oggi in Passeggiata Morin e proseguirà fino al 7 aprile con orario continuato dalle 7 alle 19.

La doppia cifra per la manifestazione è un vanto per gli organizzatori e una spinta in più per gli operatori del settore che investono sull'economia del mare, in un paese con 7mila 500 chilometri di costa. Una manifestazione dunque che cresce e che si pone come traino di un settore specfico: la nautica da diporto. “Giunti alla quindicesima edizione - ha concluso Pagni - è giusto interrogarsi su come rafforzarla. Dobbiamo fare fare leva su tutti gli enti e fare un progetto importante e condiviso per far crescere questa manifestazione”.



Sullo stato di salute della nautica da diporto e su come si possa integrare con la nascita del nuovo terminal crociere, a margine del taglio del nastro, interviene Pier Gino Scardigli presidente di Assonautica la Spezia: “Le crociere e la nautica da diporto sono perfettamente integrabili. Agiscono su due aree diverse. La seconda non è allocata dove attracca la prima e non ci sono interferenze di un settore sull'altro. Contemporaneamente aumentano il grado di attrazione del territorio, i crocieristi sono potenziali fruitori del territorio spezzino anche in prospettiva. Si fermano qui per una giornata ma se apprezzano le bellezze del golfo tornano e sostano per periodi più lunghi. Quindi questi due aspetti si avvitano sul pregio del territorio stesso”.



“Passati gli anni della crisi - ha proseguito il presidente si Assonautica la Spezia - lo stato di salute della nautica da diporto è assolutamente buono. La ripresa è evidente negli ultimi due anni è assolutamente importante la forza della nautica nella parte costruttiva. Il golfo e il porto della Spezia è diventata una sede fondamentale a livello nazionale, qui si fabbricano imbarcazioni di grandissima importanza, molto grandi. La stessa Fincantieri e altri grandi creatori sono venuti qui e contemporaneamente ci sono numerosi altri servizi come quello istituito dall'allora Camera di commercio, nel 1990, di Università e nautica da diporto. Sono tutti elementi che rafforzano questo settore”.