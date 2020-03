"Costi anche con il negozio chiuso e senza sostegno dalle istituzioni dobbiamo lavorare"

La Spezia - "Ci abbiamo pensato molto ma chiudere senza un sostegno dalle istituzioni è per noi impossibile troppe le spese da sostenere anche a negozio chiuso! Quindi apriremo la nostra attività osservando le norme dettate dalla protezione civile rispetteremo le distanze, controlleremo che il numero di persone presente in negozio sia adeguato alle misure della nostra attività per consentire di mantenere le distanze, ci disinfetteremo le mani ogni volta che toccheremo il denaro, arieggeremo il negozio, eviteremo il contatto fisico con il cliente, disinfetteremo le superfici ad uso comune ogni volta che verranno toccate". E' la scelta di una commerciante di Via Prione, Monica Aldiccioni che assieme alla sua socia sono le titolari di Camaldi, hanno deciso di restare aperti. "Noi non abbiamo nessuna tutela se non apriamo non incassiamo e le spese ci sono anche a negozio chiuso - scrive Monica sulla sua pagina social -. Attendiamo notizie e risposte in merito da giorni senza le quali non possiamo che stringere i denti e con fatica aprire le nostre attività mentre tutti dicono di restare a casa"