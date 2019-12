"Contro la crisi, alle edicole siano concessi i servizi d'anagrafe"

La Spezia - "Nell’ultimo decennio la rete degli edicolanti, ha visto le proprie vendite di giornali e riviste calare drasticamente dl quasi il 50% e negli ultimi 15 anni si è registrata la chiusura di circa 20mila edicole, riducendo così della metà le edicole aperte, rimaste circa 20mila secondo i dati in nostro possesso.

Quello della editoria non è un settore qualsiasi la sua crisi, ed in particolare la crisi delle edicole, investe direttamente la democrazia e la libera informazione e in questi ultimi anni, anche grazie alla pressione delle organizzazioni sindacali si è cercato i rimedi, attivando nelle edicole una serie di servizi utili a riportare in edicola persone che non vi erano mai entrate o che non lo facevano più da tempo. Premesso che noi riteniamo che quotidiani e riviste debbano rimanere il core-business delle edicole consideriamo però importante per la nostra stessa sopravvivenza ogni intervento, ogni accordo che rimetta i mostri chioschi al centro della collettività, visto che ancora oggi quella delle edicole è la rete più capillarmente diffusa in ogni territorio. Negli ultimi anni si è cercata una collaborazione con gli Enti Locali per portare in edicola una serie di servizi che oltre a servire agli edicolanti e semplificare la vita ai cittadini fossero utili anche alle amministrazioni comunali, anch'esse alle prese con problemi economici e di turnover,, e in alcune città si sono realizzati accordi che trasferivano in edicola alcuni servizi anagrafici o che le riconoscevano come infopoint attrezzati per relazionarsi con i turisti, o comunque con chiunque avesse necessità di informazioni, o le autorizzasse alla vendita di ticket per teatri e/o manifestazioni cittadine. La cosa ha funzionato al punto che in tante città italiane le edicole sono dei veri centri polifunzionali di servizi.

Oggi siamo a proporre che anche nei nostri territori possa iniziare un percorso che ci porti a integrare, nei tempi e nei modi da definire, i servizi che già le edicole danno ai cittadini con servizi anagrafici di stato civile e ogni altro possibile servizio amministrativo che possa essere esternalizzato. Inviando questa richiesta alle Amministrazioni di Massa, Carrara e La Spezia le invito a valutare la possibilità di incontrarci per avviare, se sarà possibile, una collaborazione tra la rete delle edicole e le vostre Amministrazioni Comunali".



Gino Luvisotti

segretario provinciale SINAGI, sindacato nazionale giornalai d'Italia