"Contratto inaccettabile, ne va della salute di tutti"

Durante lo sciopero di 24 ore degli infermieri del Sistema Sanitario Nazionale, negli ospedali saranno garantire le prestazioni di emergenza-urgenza: "Sosteneteci, è una battaglia sui diritti alla salute".

La Spezia - Si sono datti appuntamento alle 10 di questa mattina davanti all'ingresso monumentale dell'ospedale Sant'Andrea. Un picchetto in piena regola nel giorno dello sciopero indetto dai sindacati di categoria degli infermieri. Hanno scritto una lettera alla cittadinanza per spiegare i motivi della loro agitazione: "Ci scusiamo per tutte le attività programmate come visite, esami diagnostici, interventi che potrebbero non essere puntuali ed efficaci. Aderendo a questo sciopero chiediamo ancora una volta il rinnovo del contratto che consideriamo non dignitoso, peggiorativo e squalificante per la la nostra professione". Gli infermieri sono contro gli aumenti salariali irrisori dopo dieci anni di blocco dei contratti: "Giusto finanziare le competenze avanzate e specialistiche, giusta una revisione economica delle indennità ferme dal 1994, rispettando l'inderogabilità delle norme sull'orario di lavoro. Rimanendo impassibili alle proposte contrattuali esposte corriamo il rischio concreto di non salvaguardare i diritti di salute della cittadinanza ed impoverire inesorabilmente la sanità pubblica e l'assistenza".