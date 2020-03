“Comuni intervengano a difesa dei lavoratori appalti”

La Spezia - "I sindaci di tutto il territorio provinciale intervengano nei confronti delle Aziende e Cooperative che operano attualmente in virtù di appalti affidati dai Comuni. Ci riferiamo a educatori, insegnanti nidi e materne, personale ausiliario, personale di servizio ludoteche e musei". Lo scrivono in una nota le segreterie provinciali di Cgil Funzione Pubblica, Cisl FP, Uil Fpl, che continuano: "La situazione straordinaria che si è verificata con l’emergenza Coronovirus ha portato alla chiusura di alcuni servizi comunali appaltati a gestione privata, con la sospensione dal lavoro dei dipendenti; i quali si sono visti, nel migliore dei casi, decurtati giorni di ferie, recuperi o permessi personali. Allerte rosse o emergenze sanitarie come questa non debbano essere pagate dai lavoratori con le proprie ferie o perdendo settimane di retribuzione". Continuano le organizzazioni sindacali: “Dopo l’emergenza andrà ragionato di come ripensare ai capitolati degli appalti in modo che i lavoratori non siano penalizzati per assenze non volontarie. Nell’immediato si chiediamo a tutti i sindaci di intervenire presso i datori di lavoro delle aziende in appalto, affinché non adottino strumenti penalizzanti nei confronti dei loro dipendenti e comunque non dissimili da quelli che tutelano i lavoratori del pubblico impiego".