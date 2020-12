"Compra artigiano, scegli i piccoli negozi e mantieni viva la tua città”

La Spezia - “Compra artigiano, compra italiano, scegli i piccoli negozi e mantieni viva la tua città”. Come ogni anno la Cna ricorda l'importanza di fare acquisti sostenendo le attività artigiane e i piccoli negozi. Comprando nei piccoli negozi e nelle botteghe artigiane di quartiere e dei centri storici si mantengono vivi i mestieri e le attività. Se si vuole abitare in un quartiere o un piccolo centro vitale la prima cosa da fare è acquistare negli esercizi che lo presidiano. "Siamo consapevoli che quest'anno il Natale sarà diverso del solito. Pesano la contrazione dell'economia, le scadenze, il complessivo clima di sfiducia, il mancato ricongiungimento di tante famiglie, la tristezza per le vittime della pandemia - Commenta la Presidente Cna della Spezia, Federica Maggiani -. Ma non sarà abolito del tutto il tradizionale scambio di doni. Giustamente, donare soddisfa chi porge il regalo e chi lo riceve. I consumi possono, e devono, assumere anche una valenza sociale, ancor di più in tempi di crisi. E per rispondere a questa esigenza - sottolinea Maggiani – il regalo artigiano è quanto mai adatto. È un prodotto originale, di qualità, non destinato a durare lo spazio di un mattino per seguire mode effimere. È realizzato in Italia da donne e uomini che stanno facendo di tutto per reggere a una crisi epocale, per non licenziare i dipendenti, per resistere e poter tramandare il loro sapere alle prossime generazioni. Comprare dall’artigiano significa apprezzare e rispettare il meglio del Made in Italy, siano essi manufatti e prodotti alimentari, capi di moda e pezzi artistici tradizionali. E non cambia l'essenza del dono se l'artigiano ha la bottega a pochi passi da casa nostra o, magari, a centinaia di chilometri di distanza. Ma anche sulla necessità di sostenere i piccoli negozi, le attività di quartiere o le botteghe dei piccoli comuni dobbiamo porre la dovuta attenzione. Se vogliamo avere le nostre vie e le nostre piazze con le vetrine illuminate dobbiamo aiutarle. Scegliamo anche regali diversi, come coupon omaggio nei nostri centri estetici, dai nostri parrucchieri e dai nostri ristoranti” conclude la Presidente Cna La Spezia Federica Maggiani. L'appello che Cna lancia a favore degli acquisti consapevoli vale tutto l'anno, non solo a Natale.



(foto di repertorio)