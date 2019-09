"Cgil sindacato di strada, aperto all'ambiente e ai giovani"

La Spezia - La missione salentina per concludere un'estate piuttosto densa. La delegazione della Camera del Lavoro della Spezia, capitanata dalla segretaria Lara Ghiglione, aveva risposto presente all'appello del leader Maurizio Landini che aveva convocato tutte le ramificazioni del principale sindacato italiano alle partecipatissime "Giornate del Lavoro" di Lecce nello spazio scenografico del Teatro Apollo. Un Landini che ha salutato positivamente il rinnovato dialogo con il governo Conte, chiarendo, con la sua inconfondibile schiettezza dialettica, che il nuovo esecutivo giallo-rosso, verrà giudicato nel merito. Dalle parte di Via Bologna, quartier generale storico della Cgil spezzina, è il momento di mezzo, quello dei bilanci per la stagione calda appena salutata e le sfide che l'autunno, come ogni autunno, rimette sui tavoli.



Lara Ghiglione, la festa estiva della Cgil ha funzionato molto bene, tanti hanno partecipato sia alla parte più ludica che a quella dei tavoli e delle riflessioni. Anche a Lecce le cose non sono andate meno bene, stando ai commenti del segretario Landini. Esiste un rinnovato interesse da parte della cittadinanza verso il principale sindacato italiano?

"Con Avanti Pop per quattro giorni abbiamo restituito uno spazio bellissimo, ma abbandonato, ai suoi cittadini, con iniziative di qualità e di respiro nazionale. É stato un grande sforzo di progettazione ed organizzativo, e la risposta della città in tutte le sue articolazioni è stata, in alcuni casi, entusiasta. Segnale che la gente ha voglia di uscire, vivere gli spazi urbani in armonia, confrontarsi, discutere, assistere ad eventi culturali. Al degrado ed all'abbandono si risponde con la cultura, la socialità, la bellezza; non con i droni ed i recinti. Sono orgogliosa di questo risultato. E vi ringrazio per l'accostamento con la festa del Lavoro di Lecce, alla quale ho partecipato con entusiamo. Un'edizione di altissimo profilo. E' vero, c'è una ripresa di attenzione, di interesse verso la Cgil; e non solo come sindacato. Come soggetto capace di elaborare idee e progetti. Sta a noi raccogliere la sfida, quella di una grande e storica organizzazione capace di rinnovarsi, di diventare un punto di riferimento politico e culturale. Stiamo portando avanti un processo di innovazione dei gruppi dirigenti, del linguaggio, anche delle nostre "liturgie", andando verso il modello di sindacato di strada, orizzontale, aperto, permeabile alle nuove istanze, a partire da quelle dell'ambiente e del mondo giovanile. E questo i lavoratori, ed i cittadini, lo stanno cogliendo".



A parte quelli che vengono a chiedere un posto di lavoro, ce ne sono sempre e in ogni contesto, che cosa vi chiede la gente che si avvicina a voi?

"Noi non siamo una agenzia di intermediazione. Non troviamo lavoro. Possiamo aiutare i lavoratori nella stesura di un curriculum, guidarli nelle procedure per accedere alle tutele di legge. Ed è proprio questo che ci chiedono le persone: ascolto e tutele. Il nostro è un lavoro quotidiano, capillare, di ascolto dei problemi e di difesa ed estensione dei diritti sociali e sindacali. Ogni giorno la Cgil entra a contatto con centinaia di lavoratori, giovani, precari, disoccupati, pensionati. Ad ognuno cerchiamo di offrire un supporto; ma anche di fare capire che conta l'impegno in prima persona, la mobilitazione collettiva, l'entrare a fare parte di una comunità solidale".



Da segretaria in carica, spesso molto critica nei confronti di un certo modo di fare politica del Pd pre-Zingaretti, cosa si aspetta dall'appena nato governo Pd-M5S per quel che concerne le politiche del lavoro? Se verrà confermato il reddito di cittadinanza voi sarete d'accordo?

"Giudichiamo dai fatti, senza precocetti. Non esistono governi amici o nemici a prescindere. Ma è chiaro che il Premier Conte si è posto nei confronti del mondo sindacale in modo costruttivo. Durante l'incontro pubblico con il nostro segretario Maurizio Landini a Lecce ha ascoltato con interesse, ed in molti casi dandoci ragione, le nostre proposte di equità, di giustizia sociale e di nuovo sviluppo sostenibile. Chiediamo un cambiamento delle politiche sugli investimenti, delle politiche industriali, della creazione del lavoro e della lotta all'evasione fiscale per recuperare le risorse necessarie da investire in infrastrutture materiali e sociali".



E poi?

"Una vera riforma fiscale che, mantenendo il principio della progressività, consenta a lavoratori dipendenti e pensionati di pagare meno tasse. La Cgil chiede di ridurre il cuneo fiscale per la parte che riguarda il lavoro e di detassare gli aumenti dei contratti nazionali, per far aumentare i consumi con gli stipendi più alti. Chiediamo di rimettere mano al Jobs Act cambiando completamente impostazione. Nuovi investimenti in welfare, sanità, istruzione. Per il reddito di cittadinanza siamo favorevoli al suo mantenimento purchè sia accompagnato da percorsi di formazione ed investimenti mirati in politiche del lavoro. Altrimenti è puro assistenzialismo. Il tema da affrontare è il cambiamento che deriva dall'introduzione massiccia delle nuove tecnologie digitali nei processi produttivi. La ricaduta concreta è una divisione netta tra lavori di bassa ed alta professionalità. Bisogna ridurre questo gap con la formazione continua; ma anche con la diminuzione del tempo di lavoro ad uguale salario, con le ore non lavorate dedicate alla formazione. Solo così ci potrà essere uno sviluppo ed un rapporto armonici tra lavoro e tecnologia. E' una delle grandi sfide di questo secolo".



Per la Cgil è stato l'anno del cambiamento, lo avete detto e scritto voi per primi. Vi sentite pronti a sfide nuove che magari coinvolgano di più i giovani in una naturale staffetta che fino ad oggi non c'è stata? Perché si parla sempre e solo di lavoratori dipendenti, di contratti a tempo indeterminato, quando la realtà è ben altra?

"Siamo dentro tutte le nuove sfide, a partire da quella per la difesa del clima e dell'ambiente. Abbiamo partecipato, e parteciperamo, alle manifestazioni ed iniziative di Friday for Future. Ci stiamo confrontando con i giovani su questi temi. Anche mettendo in discussione una certa cultura sindacale industrialista. La Cgil ha organizzato il primo sciopero dei dipendenti Amazon. Abbiamo supportato e sosteniamo le rivendicazioni e le lotte dei raiders. Cerchiamo di organizzare i precari e sostenerli per ottenere percorsi di stabilizzazione: questa estate eravamo di fronte alle spiaggie ed agli stabilimenti balneari per offrire assistenza ai lavoratori stagionali. Sapete bene che da anni portiamo avanti le lotte dei lavoratori degli appalti, nel pubblico e nel privato. E' un lavoro difficile, perchè è un mondo del lavoro diviso, parcellizzato, separato. Ma lo stiamo facendo. La Cgil c'è. Con un principio guida: l'estensione dei diritti e delle tutele per tutti. Basta con lavoratori di serie A e di serie B, che magari lavorano fianco a fianco nello stesso cantiere o nello stesso ufficio. L'ho sentito dire a Lecce anche dal Ministro Provenzano. Un gran bel segnale".



Alla Spezia aumentano le partite iva, come del resto in tutta Italia. Resta da capire che cosa verrà deciso dal nuovo esecutivo ma molti liberi professionisti temono una stretta che rimetterebbe tutto in discussione e obbligherebbe loro a chiudere l'attività. Come arginare questo problema?

"Anche qui, l'estensione dei diritti del lavoro dipendente alle partite Iva, ferie, malattia, maternità, ecc, è uno dei capisaldi della nostra Carta dei Diritti universali del Lavoro. Vogliamo che diventi legge. E bisogna vigilare sull'apertura delle false partite Iva, specialmente in settori come quello dell'edilizia, che nascondono processi di sfruttamento selvaggio. Stiamo lavorando per creare le condizioni per cui i lavoratori a Partita Iva trovino sempre di più diritto di cittadinanza, e di rappresentanza, nella Cgil".



Per quel che riguarda il territorio spezzino, non sembra esserci stato un cambio di marcia sotto il profilo occupazione. Aumenta il lavoro stagionale ma spesso è mal pagato e non tutelato. D'altro canto, anche al Salone Nautico si è parla di un comparto come la nautica al top e di una richiesta di professionalità molto specializzate. Oggi tantissimi ragazzi “normali”, magari con una laurea in tasca molto generica, non sanno davvero che pesci prendere.

"Spezia non può vivere di solo turismo. E comunque deve essere un turismo inteso come industria turistica, con una offerta ed una occupazione di qualità supportata da marketing territoriale ed organizzazione di eventi. E qui ci sono grossi limiti. Manca una regia, un governo pubblico del turismo. Ci sono diversi temi che si intrecciano, e c'è bisogno di una visione organica, a lungo termine. L'impressione è che invece si stia navigando a vista. Il settore della cantieristica è un'eccellenza, ma va supportato con formazione ed investimenti tecnologici. Tutto il mondo produttivo che ruota attonto a Fincantieri, e lo stesso cantiere del Muggiano, sono in forte ripresa. Ma dobbiamo combattere la logica dell'appalto al ribasso e del massimo sfruttamento di forza lavoro dequalificata".



Il nostro è un territorio dove girano pochi soldi.

"Dobbiamo attrarre nuovi investitori sul territorio, abbiamo aree importanti come l'area Enel, e lo stesso Arsenale, in cui impiantare produzioni di qualità e sostenibili per l'ambiente. Dobbiamo valorizzare la Base Navale, penso alla Scuola Allievi Operai ed il nuovo Polo Universitario, da potenziare ancora. Dobbiamo attivare tutti i fondi per la formazione e per le aree non complesse. In questi mesi la Fondazione Di Vittorio sta facendo una importante ricerca sul nostro territorio. Proprio per capire quali possono essere gli elementi portanti, le linee di un nuovo sviluppo. A breve presenteremo i risultati. Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e lavorare assieme. La Cgil non è, e non vuole essere, solo un sindacato di difesa e di tutela. Vogliamo essere un soggetto che progetta, con una visione di futuro".