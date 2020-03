"Capiamo l'emergenza ma i nostri lavoratori sono tutti in sicurezza"

La Spezia - In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, Maris Cooperativa Sociale che opera sul territorio spezzino da oltre 20 anni in svariati settori dall’ambientale alle pulizie fino ai servizi necrofori e cimiteriali, è operativa al 100%.

A precisarlo è Fabrizio Augello, Presidente della Cooperativa: “Abbiamo adottato tutte le precauzioni dettate dalle direttive ministeriali per limitare il più possibile l’esposizione dei nostri numerosi addetti che ogni giorno, nonostante l’emergenza, continuano a lavorare su strada affinché l’intero sistema non si fermi”. Nessuna pressione sui nostri lavoratori è stata fatta, né abbiamo imposto delle ferie forzate, ma le abbiamo concesse a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta. Ovviamente Ma.Ris si è attenuta al provvedimento anche in merito alle forniture dei DPI (dispositivi protezione individuale), lo stesso decreto reso pubblico il 14 marzo specifica che “Se non sono previste pratiche che coinvolgano pazienti affetti da Covid-19, non serve indossare mascherine”. Pertanto, nei servizi ove non vi è un diretto contatto i normali DPI e le precauzioni prescritte sono sufficienti, mentre, la Cooperativa fornisce mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici dove l’attività lavorativa comporta una distanza tra i lavoratori inferiore a un metro. Motivo per cui da quando si sono inasprite le misure anche per le aziende è consentito l’utilizzo dei mezzi aziendali ad un singolo operatore e non più due come era di consueto oppure solo un operatore può spazzare il marciapiede stradale senza indossare la mascherina in quanto viene rispettata la distanza imposta da ministero. Per quanto riguarda invece il servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti, questo rimane tale effettuato da un operatore che riesce a lavorare mantenendo le distanze imposte ma non utilizza altri dispositivi precauzionali in quanto dai primi di marzo la Regione Liguria ha adottato un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti infetti e presunti tali per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, prevedendo il ritiro di sacchi appositi, su appuntamento concordato, da operatori muniti per l’appunto di tute, mascherine, calzari e guanti per trattare i contenitori.

Le tute, le mascherine e tutti i dpi necessari vengono invece adottati nel settore della sanificazione urbana che da pochi giorni interessa le vie della città della Spezia, la sanificazione degli uffici e degli ambienti di lavoro, per i sevizi necrofori e cimiteriali che MaRis continua a garantire senza sosta.

“Comprendo che siamo in emergenza- conclude il Presidente Fabrizio Augello.-, che questa è una situazione inedita, che si sono fermate la scuola, rimandato elezioni ed eventi, posticipato interventi chirurgici, è stato imposto ai cittadini di stare a casa.. ma Ma.Ris non sia ferma per garantire la pulizia, il ritiro dei rifiuti fuori dai nostri portoni di casa o per scolmare le isole zonali oppure per garantire il normale funzionamento dei nostri obitori. E lo fa a norma di legge, rispettando la distanza di un metro, evitando assembramenti e, quando necessario, utilizzando i dpi richiesti. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori e soci che ogni giorno, grazie al loro prezioso lavoro, permettono il regolare funzionamento della nostra macchina”.



(foto: repertorio)