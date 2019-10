"Bilog è un'ottima iniziativa, ma manca l'autotrasporto"

La Spezia - “L'organizzazione alla Spezia di un forum biennale internazionale sulla logistica organizzato con l'alto patrocinio del Parlamento europeo dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale e dal Comune di Piacenza con il supporto organizzativo della Camera di commercio Riviere di Liguria per tutto il mondo della piccola e media impresa è motivo di grande orgoglio – commentano Stefano Ciliento, Presidente Confartigianato Trasporti La Spezia e Nicola Carozza, responsabile sindacale Confartigianato – parteciperemo con interesse alle principali sessioni per approfondire le sfide della competitività e sostenibilità nel mercato dei container e della logistica. Ci rammarichiamo solo che nelle 13 sessioni che vedono autorevoli relatori: istituzioni, terminalisti, industriali, armatori, spedizionieri, agenti marittimi non sia presente un intervento in rappresentanza delle aziende dell'autotrasporto ultimo anello, ma essenziale, della catena della logistica. Durante le due giornate spezzine auspichiamo si focalizzi il tema del raddoppio della Pontremolese, opera di ammodernamento di una direttrice strategica verso il Brennero per unire via ferro i flussi di persone e merci tra il Mar Ligure-Tirreno ed il Centro-Nord Europa, non meno urgente del Terzo valico Genova-Torino”



Confartigianato La Spezia