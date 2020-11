"Bene nomina Di Sarcina, ora si prosegua con gli investimenti previsti dal Prp"

La Spezia - Fit Cisl e Uiltrasporti Uil accolgono con favore e soddisfazione la nomina a Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale di Francesco Di Sarcina, passaggio che si inserisce nell’auspicata continuità in una fase di difficile gestione per la nostra Adsp. "Condividiamo le preoccupazioni e gli obiettivi dichiarati a mezzo stampa da. Di Sarcina. Occorre non perdere più tempo per realizzare quanto previsto dal Piano Regolatore Portuale (Prp) ed eventuali variazioni devono essere condivise e concordate con le parti sociali e le istituzioni locali" - osservano Marco Moretti, segretario generale Fit-Cisl e Marco Furletti, segretario generale Uil Trarsporti. "Contship-Lsct deve garantire gli investimenti necessari a consolidare e aumentare i traffici in modo da garantire l’incremento occupazionale previsto dal piano industriale alla base della durata della concessione. Riteniamo inoltre altrettanto indispensabile la realizzazione della stazione crocieristica con la restituzione di calata Paita alla città. Per queste ragioni siamo disponibili e pronti a un dialogo costante e costruttivo come avvenuto in questi anni con tutti gli attori che hanno contribuito

allo sviluppo del nostro scalo".