"Bene i parcheggi, ma da soli non bastano: a quando un servizio di car sharing a Spezia?”

La Spezia - Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Filippo Lubrano interviene riguardo la problematica dei parcheggi in zona centro, auspicando l'apertura di un dialogo con un fornitore di servizi di car sharing.



"In questa città c'è un problema di mobilità, ma ancor più un problema di percezione della mobilità". Filippo Lubrano, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, interviene sul dibattito della mobilità in centro città. "Capisco la battaglia dei piccoli esercenti che hanno bisogno di rendere le loro attività accessibili velocemente, per combattere la concorrenza cruenta delle consegne a domicilio dei colossi di Internet. Ma oltre alla legittima richiesta di ottenere un maggior numero di parcheggi, si può anche ambire a ridurre il numero di macchine in città".



Lubrano propone un approccio sistemico, per affrontare una sfida che è anche di mentalità: "Il trasporto pubblico può e deve essere migliorato, certo, ma in questi anni ha già fatto notevoli passi avanti. C'è anche un problema culturale e di resistenza al cambiamento in una città che è demograficamente anziana, e in cui per una certa fetta di popolazione benestante muoversi in autobus non è semplicemente accettabile" analizza Lubrano.



"Il punto è approcciarsi alle soluzioni con una forma mentis diversa da quella con cui ci si sono posti i problemi. E non c'è bisogno di inventarsi niente: una soluzione già esistente a scaffale c'è. Si chiama car sharing: automobili di proprietà di aziende private che vengono messe a disposizione per noleggi a breve termine e tariffazione a kilometro o al minuto. Una pratica che è attiva da anni nelle principali città italiane, e che risponde in realtà non solo a un problema di trasporti, ma anche economico. In una città il cui potere d'acquisto diminuisce di anno in anno, possedere una macchina è un lusso di cui però alcuni abitanti, specialmente delle periferie, non possono fare a meno per questioni di lavoro o esigenze familiari. I costi fissi del possesso di un'automobile sono però ingenti, tra bolli, assicurazioni, carburante e, non da ultimo, deprezzamento del valore dell'auto stessa. Il car sharing, servizio offerto da aziende quali Eni o Car2Go, permette di pagare la macchina solo per il suo effettivo utilizzo. Si prende l'auto quando serve, la si lascia in un parcheggio - che il Comune deve prevedere di non far pagare - e se ne riprende un'altra. È solo uno degli esempi del passaggio fondamentale dall'economia del possesso alla sharing economy. Un passaggio che è bene arrivi anche ai margini dell'Impero, in provincia".



Lubrano parte da un'analisi dei dati. "In Italia ogni macchina viene utilizzata per circa un'ora al giorno. Questo significa che nelle restanti 23 l'auto potrebbe fare altro, ovvero servire altri utenti. È stato calcolato che ogni macchina in car sharing toglie dalla strada 15 macchine normali. E il risparmio per il consumatore finale medio è consistente: è stato calcolato che il pensionato medio a fine anno può trovarsi in tasca circa 1700 € in più. Soldi che possono essere reinvestiti nel commercio al dettaglio locale, e che rilancerebbero l'economia invece che finanziare i profitti delle grandi case automobilistiche".



La speranza, per Lubrano, non è solo teorica: "Se domani il servizio fosse attivo, sarei il primo a vendere la mia auto personale, e a beneficiare di un incremento indiretto - e gratuito - dei parcheggi a disposizione in città".