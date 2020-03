"Bene chiusura domenicale Coop, altre catene la seguano"

La Spezia - “Una scelta responsabile che deve essere seguita anche dalle altre medie e grandi catene della GDO per dare tregua a dei lavoratori in prima linea nell’emergenza coronavirus in una giornata quella domenicale sempre critica, spesso per qualcuno una occasione per uscire di casa”. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs esprimono soddisfazione in merito alla decisione di Coop Italia di chiudere per 2 domeniche consecutive i circa 11.000 punti vendita, che coinvolgerà anche i negozi e ipermercati della nostra provincia.



“Richiediamo inoltre - proseguono i sindacalisti - il potenziamento del personale di sicurezza per garantire un corretto filtro della clientela per evitare pericolosi assembramenti e rispettare le normative in vigore a contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19; e che tutte le aziende del settore si dotino dei corretti dispositivi di protezione individuale per i propri dipendenti”. Luca Comiti, Mirko Talamone e Marco Callegari concludono la nota con un appello alla cittadinanza: “E' necessario distribuirsi in tutte le fasce orarie della giornata per non intasare i punti vendita e a comprendere le difficili e pressanti condizioni di lavoro degli addetti; serve senso di responsabilità da parte di tutti.”