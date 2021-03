"Atc centellina le chirurgiche, altre aziende distribuiscono le Ffp2"

La Spezia - "I rapporti tra i lavoratori di Atc Esercizio S.p.A e la dirigenza si stanno facendo sempre più tesi, nonostante i nostri molteplici tentativi finalizzati a sanare una situazione che risulta ormai insanabile. L'azienda continua a procedere unilateralmente senza prendere minimamente in considerazione le istanze sindacali avanzate per conto dei lavoratori". Lo dicono Marco Furletti e Giuseppe Ponzanelli dalla segreteria territoriale di Uiltrasporti. "Il sindacato aveva chiesto dialogo e di essere considerato una risorsa per affrontare e risolvere i problemi e invece è visto dall'azienda come un ostacolo da aggirare sapientemente ad ogni occasione".



"Ad oggi l'azienda continua a non rispettare gli accordi sindacali stipulati, ad agire in modo opposto a quanto comunica alle organizzazioni sindacali e a mancare di rispetto e di riconoscenza nei confronti di lavoratori che si trovano ogni giorno a lavorare in condizioni di forte stress per il bene aziendale. Con la sospensione delle attività scolastiche sono stati ridotti e modificati i turni del personale da un giorno all'altro senza che il sindacato fosse informato preventivamente di tali modifiche.

Nonostante la riduzione del servizio sono attualmente impiegati in Atc Esercizio circa 15 lavoratori in somministrazione e contestualmente l'azienda ha iniziato a collocare in ferie forzate parte del personale. Dal primo aprile, su decisione unilaterale dell'azienda, l'accordo del part-time non sarà più rinnovato e molti lavoratori, non riusciranno più a conciliare le proprie esigenze personali e familiari con l'attività lavorativa".



"L'accordo sindacale del 1997 che riguarda gli appalti è stato interpretato dall'azienda a proprio piacimento e come conseguenza una residenza intera, quella di Varese Ligure, è stata affidata in subappalto privando i lavoratori di Atc della possibilità di avvicendamento con i colleghi andati in pensione.

Abbiamo appreso dalla stampa locale che Amt di Genova si è prontamente attivata per promuovere la vaccinazione dei propri dipendenti inoltrandone richiesta ad Alisa ben comprendendo l'importanza del trasporto pubblico locale per la propria città e dimostrando attenzione nei confronti dei lavoratori.

Il gruppo dirigente di Atc Esercizio cosa sta facendo per tutelare i propri lavoratori?

Molte aziende stanno utilizzando mascherine FFP2 proprio per l'aumentato rischio di contagio dovuto alle varianti di Covid-19 mentre in Atc si usano ancora quelle chirurgiche che vengono distribuite centellinandole. Il futuro che ci aspetta, se queste sono le premesse, appare assai buio e nebuloso ed il rischio che la pace sociale venga meno è molto concreto".