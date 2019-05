"Arsenale e settore Difesa in affanno. Il governo batta un colpo"

I sindacati: "Su cinquemila assunzioni richieste ne sono state fatte 294. In tutto il panorama con "Quota cento" il Paese perderà migliaia di professionisti".

La Spezia - Manifestazione nazionale per i lavoratori della Difesa. Decine di dipendenti dell'arsenale si sono ritrovati sotto il palazzo del governo anche alla Spezia per tenere alta l'attenzione sulle tematiche calde del settore assieme ai rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil. Dalla Spezia i sindacati riportano i temi nazionali sul locale lanciando un appello sull'arsenale per la quale chiedono: nuove assunzioni, la riqualificazione e il recupero delle aree sottoutilizzate all'interno dell'arsenale militare.



"E' chiaro - ha aggiunto Daniele Lombardo segretario generale Cgil funzione pubblica - che nella giornata nazionale di mobilitazione abbiamo un motivo in più per manifestare. L'arsenale è di grande importanza a livello strategico e nonostante chiediamo ad ogni governo una particolare attenzione per questa realtà anche con delle richieste specifiche come nuove assunzioni, rilanciare la struttura con numerose aree sottoutilizzate. Noi cerchiamo di ottenere una maggiore attenzione e finanziamenti, da anni vengono promessi fondi che in realtà non arrivano mai. E' una situazione inaccettabile. Oggi l'arsenale della Spezia è sotto organico, in base ai dati del ministero, di 150 unità. In base al trend di pensionamento al quale si aggiunge Quota cento il numero è destinato a diminuire. Questo comporterà la chiusura di intere officine. Per la Spezia sarà un danno e va di pari passo con il riutilizzo delle aree industriali che potrebbero essere impiegate per rilanciare il polo della difesa".

"Sono anni - ha concluso Paolo Rossi Cari responsabile Uilpa la Spezia- che segnaliamo il tema del gap salariale tra i dipendenti civili della Difesa e i militari. Dobbiamo dire che il paradosso è che è certificato dai ministeri della Funzione pubblica e della Difesa. E' inammissibile che il personale civile abbia una retribuzione inferiore fino al 30 per cento".

"Siamo stanchi dell'assenza del ministero. Servono garanzie per questi lavoratori. Le promesse non bastano. Vanno risolti il blocco delle assunzioni, il gap economico. Auspicavamo in un risultato che non è ancora arrivato a distanza di un anno - ha dichiarato Franco Volpi coordinatore nazionale del settore Difesa della Cisl -. Su cinquemila assunzioni richieste ne sono state fatte 294. In tutto il panorama con "Quota cento" il Paese perderà migliaia di professionisti. Le qualifiche e le categorie sono specializzate e queste persone non passeranno ai giovani il loro know how. Stiamo organizzando presidi e manifestazioni per fare in modo che questa situazione si sblocchi, perché a queste condizioni non è accettabile".