"Appalto sui servizi educativi comunali, serve cambio marcia sui bandi"

La Spezia - “Il recente cambio d'appalto del servizio per gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione a favore degli alunni disabili nelle scuole comunali della Spezia che ha visto il passaggio dalla cooperativa “La Cordata” alla cooperativa “Il Cammino” – dichiarano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – ha rappresentato un momento di grande delicatezza durante il quale non sono mancate comprensibili fibrillazioni anche tra i lavoratori. Grazie alla sinergia tra organizzazioni sindacali e macchina comunale che da subito si è resa disponibile sia nelle figure politiche che in quelle tecnico amministrative, in quel passaggio di appalto si sono ottenute le massime tutele possibili nella cornice contrattuale data.

Basti pensare all'introduzione della mensilizzazione e della relativa "banca ore” ed alla contrattualizzazione delle ore effettivamente lavorate con la vecchia cooperativa. Nell'ambito della trattativa non solo sono stati ovviamente garantiti tutti i livelli e gli scatti di anzianità, ma abbiamo anche scongiurato il taglio delle ore a contratto proposto dalla cooperativa " il cammino " pari al 10% a ciascun dipendente.

Il nostro compito naturalmente non finisce qui. E' evidente che continueremo a vigilare sull'applicazione del contratto e ad esempio, per quanto riguarda la banca ore abbiamo già fissato con la cooperativa gli step di verifica trimestrale su ogni singolo lavoratore.

Il tema generale degli appalti meriterebbe però a nostro avviso molta più attenzione perché proprio la stesura dei bandi rappresenta un passaggio decisivo ed estremamente delicato in cui si definiscono molti degli aspetti rivendicati giustamente dai lavoratori come ad esempio la forzatura del contratto di lavoro a dieci mesi. Per questo motivo chiediamo, spesso inascoltati, ai committenti una interlocuzione ed un confronto durante la stesura dei bandi. Occorrerebbe infatti stabilire di comune accordo con le stazioni appaltanti pubbliche un principio in base al quale il confronto preventivo per ciascun appalto sia la normale prassi da seguire".