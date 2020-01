"Anomalie nella rivalutazione pensioni, rivolgetevi alle nostre sedi"

La Spezia - "Sono state riscontrate anomalie nell’applicazione della rivalutazione di alcune pensioni: un fatto che va indagato in modo approfondito. Chiederemo all’Inps territoriale una ricerca puntuale e chiarimenti su come intenderà agire tecnicamente ed in che tempi per fare luce e risolvere gli eventuali squilibri". Così le segreterie provinciali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, che aggiungono: "Con la mensilità di gennaio alcune pensioni sono state soggette, oltre al previsto conguaglio fiscale, anche a una ulteriore trattenuta relativa all’attribuzione della rivalutazione ai sensi della sentenza 70/2015. Per l’anno 2019 la quota di pensione relativa all’incremento derivante da questa sentenza non è stata compresa nell’importo lordo della pensione stessa: questo ha comportato una diminuzione della somma complessiva dello scorso dicembre, di gennaio 2020 e un debito relativo all’anno 2019 trattenuto a gennaio". Concludono i sindacati: “L'Inps, avendo preso atto dell’errore provocato dal sistema informatico, starebbe provvedendo a riesaminare i trattamenti interessati ricostituendoli d’ufficio e ripristinando quanto dovuto già dalla prossima mensilità di febbraio, restituendo le somme relative all’anno 2019. Come Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil della Spezia mettiamo a disposizione le nostre sedi per tutti i pensionati che vorranno chiarimenti e consulenze per risolvere eventuali anomalie nelle loro pensioni."