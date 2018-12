"Altro Natale senza tredicesima per i lavoratori della Ecoitalia Evolution"

Riceviamo da Fesica e Confsal.

La Spezia - Le ditte o le cooperative concessionarie sono penalizzate dalle gare al massimo ribasso sugli appalti pulizie per gli organismi di Polizia di Stato e dei Carabinieri della Spezia e ciò si ripercuote negativamente sulle condizioni di lavoro dei dipendenti.

Ennesimo Natale povero per i lavoratori, questa volta dell' Azienda Ecoitalia Evolution srl.

Sotto l’albero, infatti, non hanno trovato la cosiddetta gratifica natalizia, cioè la tredicesima, tanto utile alle famiglie per pagare bollette, rate del mutuo, affitti e magari fare un piccolo dono ai figli, costrette a rivolgersi alla propria Azienda comunicando le proprie difficoltà e sollecitando l’erogazione del dovuto, quasi chiedessero un’elemosina.

Grave è il disagio delle lavoratrici in difficoltà a far fronte alle proprie spese familiari. Riteniamo che nel 2018 in Provincia di La Spezia, ci siano lavoratori/ lavoratrici, umiliati e senza garanzia sulle proprie spettanze con date certe e come previste dal loro contratto Nazionale.

Auspichiamo che quanto è successo non si ripeta più e come FESICA NAZIONALE, congiuntamente con le Segreterie provinciali di La Spezia FESICA E CONFSAL chiediamo un intervento immediato e risolutivo per questo cambio appalto, perché anche con le aziende precedenti la situazione è sempre stata quella attuale.

Per tutelare le lavoratrici e lavoratori ci attiveremo con gli organi preposti.



Viterbo Teresa, Segreteria provinciale FESICA la spezia

Lorenzo moimare, segretario prov Confsal La Spezia