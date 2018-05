"A regola d'arte", corso d'aggiornamento sulla termoidraulica in sala Marmori

La Spezia - Un’occasione di alto livello formativo per professionisti e imprese, per diffondere la cultura tecnica, normativa e legislativa del settore termoidraulico: è questo l’obiettivo del ciclo di seminari gratuiti “A Regola d’Arte”, iniziativa nazionale promossa da CNA Installazione Impianti, che prevede un tour itinerante di incontri in tutta Italia.



L’incontro formativo è stato organizzato da CNA la Spezia per venerdì 11 maggio dalle 14.30 nella sala Marmori della Camera di Commercio Riviere della Liguria in Piazza Europa 16.



Il convegno è rivolto in particolare agli addetti ai lavori provenienti dal mondo della piccola e media impresa e dell’artigianato, ma interessa anche consulenti e tecnici di settore. Per gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri la partecipazione al seminario darà diritto a 3 crediti formativi.



Interverranno Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti e Giovanni Maj, docente CIG (Comitato Italiano Gas). Nel corso del convegno verranno affrontati temi relativi al quadro normativo nazionale di settore, analizzando in particolare le responsabilità civili e penali degli installatori. Un approfondimento speciale sarà dedicato alla norma UNI 7129:2015, che disciplina la sostituzione degli apparecchi a gas domestici.