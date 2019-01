Workshop di scrittura creativa al "Fantoni

La Spezia - Pagine da imbrattare è uno workshop di scrittura creativa, un laboratorio dedicato a tutti coloro che vogliono stimolare creatività e fantasia, cimentandosi nell’arte del narrare, che viene proposto dal Circolo Fantoni e da Giacomo

Pinelli.



Senza la pretesa di insegnare a scrivere, ma mosso dalla convinzione che ogni storia valga la pena di essere

raccontata, Pinelli articola il progetto in cinque incontri, della durata di tre ore ciascuno, durante i quali i partecipanti

avranno modo di conoscere più approfonditamente i diversi utilizzi della parola nei vari campi dell’arte e della cultura.

Oltre a cimentarsi ogni sera in esperimenti di scrittura creativa, i partecipanti porteranno a compimento un racconto

lungo che sarà pubblicato sul blog Giacomo Pinelli Narratore, mentre alcuni racconti saranno pubblicati e distribuiti da

una casa editrice. Al termine del laboratorio è prevista una lettura pubblica.



Il workshop comincerà il 24 gennaio, avrà cadenza settimanale e si svolgerà presso il Circolo Culturale "G. Fantoni"

Lungiana, alla Spezia in C.so Cavour 371. Il primo incontro è fissato per le ore 18, quando insieme a tutti i partecipanti

si deciderà il giorno della settimana e l’ orario più conveniente per tutti gli iscritti. Il costo dell’iscrizione è di 100 (cento) euro per l’intera durata del laboratorio.



Il programma, articolato in cinque incontri sarà il seguente:

1° incontro: Introduzione; Presentazione dei partecipanti; Esercizi di scrittura creativa; Elaborazione del racconto lungo.

2° incontro: Conversazione sulla Voce Narrante; Esercizi di scrittura creativa; Elaborazione del racconto lungo.

3° incontro: Conversazione sul Dialogo, Esercizi di scrittura creativa; Elaborazione del racconto lungo.

4° incontro: Conversazione sull'Ambientazione, Esercizi di scrittura creativa; Elaborazione del racconto lungo.

5° incontro: Stesura finale del racconto lungo, revisione e lettura pubblica



Giacomo Pinelli è nato a Milano nel 1975. E dal 1999 ha pubblicato diversi libri, mentre per il teatro ha firmato la riduzione di due suoi romanzi, "Occhi tra le foglie" e "Breve nevicata notturna" e scritto "Il dio dei poveri" e "La zuppa stregata, spettacoli portati in scena con successo tra Parma, la Liguria e la Lunigiana. Organizza workshops di scrittura creativa nelle scuole medie e superiori e ha tenuto lezioni a studenti universitari sull’arte di scrivere. Per quattro anni ha svolto l’incarico di direttore editoriale per la Fedelo’s Editrice di Parma ed è il co-fondatore del circolo culturale Giro di Parole. Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Circolo Fantoni dal Lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (tel. 0187 716106) oppure direttamente a Giacomo Pinelli (cell. 3391762310).