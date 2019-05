W la scuola e Putpurrì. Doppio appuntamento al Dialma

La Spezia - Ecco in scena al Teatro Dialma Ruggiero, in via Monteverdi 117 a La Spezia, gli allievi dei corsi di avviamento al teatro della Compagnia degli Evasi: giovedì 23 maggio alle ore 21 sarà il gruppo diretto da Alessandro Vanello a portare il scena la rivisitazione di uno dei primi testi scritti da Marco Balma “W la scuola”. I bambini prendono in giro gli adulti e li responsabilizzano sulle tematiche ambientali ", in scena Lia Parenti, Carlo Montanari, Aurora Giacchero, Clara Giannarelli, Caterina Montanari, Marcella Tundo, Daria Pietrapiana, Tatiana Magnani, Riccardo Avanzini.

Venerdì 24 maggio alle ore 21 sarò la volta del gruppo diretto da Simone Tonelli, al loro debutto ufficiale porteranno in scena “Putpurrì”: "Una ensemble di monologhi senza un fil rouge - racconta Tonelli -, senza un senso apparente se non la passione per il teatro. Quindici persone straordinarie che hanno creato un gruppo unito e forte. Si sono innamorati sin da subito l’un l’altra, hanno condiviso momenti di gioia e di commozione che li hanno fatti crescere a livello umano e recitativo. Si ride e ci si commuove". In scena:

Annalisa Biggi, Barbara Langella, Chiara Cargiolli, Francesca Bernardi, Italia Caruso, Katia La Galante, Laura Rossi, Mario Passaretti, Max Chiappano, Monica Moro, Morena Verdi, Pietro Rossi, Rosanna Ianni, Stefano De Angelis, Veronica Forzoni. Biglietto unico € 10 - € 5 ridotto per i bambini. Prenotazioni al 3495713757 anche via whatsapp.