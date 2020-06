Vota Monesteroli, è nella top ten dei "Luoghi del Cuore" del Fai

La Spezia - E’ forse il borgo più suggestivo dell’intera Liguria e molti spezzini lo stanno conoscendo in queste settimane in cui il lockdown è alle spalle e farsi un giro nei sentieri a picco sul mare un privilegio che in pochi possono vantare. Monesteroli è in gara nell'iniziativa nazionale "I Luoghi del Cuore", il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fondo Ambientale Italiano. Una delle perle della costa di Tramonti, fra Porto Venere e Riomaggiore, è conosciuta per la sua scalinata mozzafiato composta di quasi duemila gradini che scendono dalla collina sovrastante, passando tra boschi e vigneti per poi aprirsi in una discesa mozzafiato. Un borgo unico al mondo che domina il mare azzurro, ai confini tra realtà e fantasia. Soltanto il rumore della natura del vento e delle onde rompe il silenzio in questo borgo incantato, aggrappato alla roccia, sul filo del mare. Oggi è all'ottavo posto di questa classifica con 2.781 e forse è il caso che ogni spezzino che non lo avesse ancora fatto, voti qui, per contribuire alla salvaguardia del borgo.