Voglia di thriller? Al Nuovo c'è "9 Doigts / 9 Dita"

La Spezia - Appassionati cinefili, francofoni e giallisti, questo appuntamento è per voi."9 Doigts / 9 Dita", un film di F.J. Ossang, è il nuovo thriller post-apocalittico firmato dal cineasta, poeta e musicista francese già vincitore del Pardo d'Argento per la Miglior Regia al Locarno Festival Quinto lungometraggio di Ossang, 9 Doigts è la storia oscura e misteriosa di un uomo braccato nella notte prima dalla polizia e poi da una banda di criminali. Per gli amanti del NOIR sopratutto francese non si può assolutamente perdere. Una sola proieizione "one shot one kill" Venerdi 19 Aprile ore 21.15 in versione originale francese con sottotitoli, quindi aprite la vostra agendina e segnatevi in rosso questo evento!