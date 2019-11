La Spezia - Martedì 26 novembre alle 15.30 presso il Camec, Centro di arte moderna e contemporanea, piazza Cesare Battisti, 1 per il corso di storia dell’arte contemporanea, avrà luogo una visita guidata alla mostra "Aria 2009 - 2019" dieci anni di Factory". Con questa mostra il Camec produce un progetto inedito dedicato ad una comunità artistica attiva sul territorio spezzino, ma conosciuta e apprezzata a livello nazionale. Parallelamente al percorso artistico individuale di ciascun autore, fatto di mostre personali e collettive che precedono la creazione del gruppo, la Factory nasce a Sarzana nel 2009 per dare identità a un nucleo di artisti intergenerazionali creatosi spontaneamente intorno alla figura di Giuliano Tomaino.



Da qui il nome factory, community formata oggi da sette artisti – Cristina Balsotti, Paolo Fiorellini, Claudia Guastini, Sandro del Pistoia, Stefano Lanzardo, Francesco Ricci con Giuliano Tomaino stesso – che lavorano insieme, sostenendosi e supportandosi vicendevolmente e condividendo lo spazio messo a disposizione dal Maestro presso un vecchio biscottificio di Sarzana, oggi suo atelier. La visita guidata, a cura della curatrice, Cinzia Compalati, è offerta dall’associazione agli associati e ai loro familiari. L’associazione si occupa di arte contemporanea fin dalla sua fondazione. Ingresso € 3,50.



Inizia martedì 26 novembre il corso per bambini e ragazzi delle medie e superiori, docente l’insegnante madrelingua Tina Giella; sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di inglese base al mattino il lunedi e avvio alla conversazione

il giovedì alle 17. Corsi linguistici serali per chi lavora. Sono aperte le iscrizioni per l’esame di Italiano B1 per ottenere la cittadinanza. Fotografia inizia mercoledì 27 alle 20 un corso di fotografia di secondo livello, docente Paolo

Zavanella, fotografo professionista. I corsi sono riservati agli associati. Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org.