Virus ed Europa, i ragazzi del Fossati ne parlano con Renzo Brizzi

La Spezia - Mercoledì 18 novembre nell’ambito di un’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Italo Tedesca in collaborazione con l’Istituto “Fossati-Da Passano” le classi quinte dell’Istituto si collegheranno in videoconferenza con il giornalista Renzo Brizzi, residente a Colonia, esperto di problematiche italo-tedesche ed europee. I temi, presentati sotto il titolo “E un virus salvò l’Europa… forse”, sono legati al 30° anniversario dell'Unità tedesca e al semestre di presidenza tedesca del Consiglio Europeo. Dopo aver assistito alla proiezione di una prima videoconferenza di Renzo Brizzi postata sul canale you tube ACIT La Spezia nello scorso ottobre, gli studenti hanno discusso in classe le varie tematiche e hanno preparato la fase di interazione, in cui verranno forniti ulteriori approfondimenti sulla situazione della Germania riunificata e sul suo attuale ruolo nel contesto europeo.

Renzo Brizzi, nato in Toscana, ha cominciato le sue esperienze giornalistiche in Francia, soprattutto a Parigi, dove ha vissuto diversi anni. Si è trasferito a Colonia nel 1981, dove ancora vive. Ha lavorato presso Radio Colonia, la trasmissione in lingua italiana del WDR che informava i lavoratori italiani sugli avvenimenti più importanti in Italia, strumento di integrazione nella società tedesca. E' stato tra i fondatori di Funkhaus Europa, il programma internazionale e interculturale prodotto dal WDR e da Radio Brema in collaborazione con Radio Berlino Brandeburgo. Dopo il suo pensionamento prende la presidenza dell’associazione di giornalisti italo-tedeschi MediaClub Germania, per la quale organizza incontri e dibattiti sulle relazioni italo-tedesche e su temi europei.