Virginia Raffaele al Civico, spettacoli spostati ad ottobre 2021

La Spezia - Lo spettacolo che Virginia Raffaele doveva portare, il 20 e 21 gennaio 2021, alle 21, al Teatro Civico di La Spezia, è stato rinviato al 20 e 21 ottobre 2021, alla stessa ora, causa chiusura teatro per emergenza Covid. Samusà è il racconto sincero di come la vita privata di Virginia Raffaele, la sua infanzia, si sia intrecciata con la sua professione e il mondo attuale che si vive. Se per lei le montagne russe erano casa, in quanto cresciuta in un luna park, per noi e ancor oggi per lei, lo siamo tutti noi con le nostre storie ed emozioni. Per le nuove date rimangono validi i biglietti già acquistati. La biglietteria del Teatro Civico riceve su appuntamento. Per prenotazioni telefonare dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 allo 0187 727 521, altrimenti consultare il sito ticketone.it