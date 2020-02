Vincenzo Fasano da Origami presenta 'Acquapunk'

La Spezia - Vincenzo Fasano cantautore filmico, sognante di estrazione punk è nuovamente in tour per presentare il suo nuovo lavoro Acquapunk. Un album epico, etico, per parlare di rinascimento, di ricostruzione, di visioni intime di sé e del mondo visto dall’alto. La critica ha già definito i suoi live tra i più più significativi ed emozionanti ai quali si possa assistere in Italia in questo momento. Sarà alla Spezia, venerdì 7 febbraio, all'Origami di Via Manzoni con inizio a partire dalle 22 circa, a ingresso gratuito.



Gli openings ai concerti di artisti come The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brunori SAS, Le Luci Della Centrale Elettrica, Riccardo Sinigallia e Paola Turci, sono parte della sua ricerca personale e voglia di scambiare le energie con le persone che incontra nei suoi lunghi viaggi. Dice che la sua vita perfetta sarebbe vivere come “Io ed Annie” in “Blade Runner” e che il suo colore preferito è l’estate. Chi lo conosce lo chiama Vincenzo Fra Le Stelle e il suo # è smetteròdiaveresetequandosaròacqua.