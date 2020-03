Videopillole e collezioni online, al museo anche da casa

La Spezia - Se l'amante dell'arte non va il museo, il museo va all'amante dell'arte. Non resta altro da fare nell'era della costrizione a casa dovuta alle norme anticontagio da coronavirus. Una fruizione a distanza, grazie allo schermo di un computer, non è possibile per ogni istituzione museale, e laddove sia contemplata, non è organizzata sempre al solito modo. Le realtà spezzine non offrono soluzioni particolarmente immersive, ma una gita al museo è pur sempre possibile anche comodamente seduti a casa, rispettosi del Decreto presidenziale e delle varie ordinanze locali. È di oggi l'idea lanciata dal Museo diocesano di Sarzana di proporre agli appassionati una videodescrizione (disponibile in fondo all'articolo) al giorno di un'opera del patrimonio di Piazza Firmafede, un centinaio di pezzi tra dipinti, paramenti e sculture. Prima puntata delle 'pillole artistiche' è dedicata alla Vestizione di Santa Chiara dell'illustre seicentesco sarzanese Domenico Fiasella. “Il Museo diocesano di Sarzana apre le sue porte virtuali e mostra, raccontandole, le opere che custodisce. Ogni giorno, attraverso le pagine social di Facebook e Instagram e il canale YouTube verrà presentato dal museo un breve video di un minuto, dedicato ad un’opera o un tema specifico, con il desiderio di raggiungere il maggior numero di persone e dedicare loro qualche minuto di svago intelligente”, spiegano Barbara Sisti, direttrice del Diocesano sarzanese, e Paolo Bufano, presidente dell'associazione Firmafede.



Varie le modalità per scorrazzare nei vari musei della città della Spezia. Interessanti escursioni quelle proposte dal portale VisitOnline3D (www.visitonline.it), ideato dallo spezzino Simone Leonardi nel 2013, senza dimenticare gli assaggi virtuali di allestimenti e tesori proposti dalle varie istituzioni del capoluogo. E alla sezione dedicata alle collezioni civiche del Sistema bibliotecario locale si sfogliano opere che è un piacere. Con questi numeri: 937 dal patrimonio de Museo civico Amedeo Lia, 755 dal CAMeC, 463 dal Museo archeologico del castello di San Giorgio, 361 dall'Etnografico Podenzana, infine 335 dal Museo del Sigillo. Viaggio d'arte al link https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/OggettiDArte.aspx

Infine, non perdete il contributo del Museo e dell'Area archeologica di Luni a 'La cultura non si ferma', iniziativa promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali. Qua il video: https://www.youtube.com/watch?v=m1vi3aMY1UQ