Video e webinar per l'8 marzo della Cgil spezzina

La Spezia - "La situazione della pandemia non ci ha consentito di fare iniziative dal vivo, ma per l'8 marzo la Cgil spezzina c'è". Così Lara Ghiglione, Segretaria Generale della Cgil spezzina, che continua: “Ogni giorno siamo in prima linea per la difesa dei diritti delle donne e delle lavoratrici. Le donne hanno pagato più degli uomini la crisi economica e occupazionale derivata dalla pandemia, spesso dovendosi dedicare anche ai compiti dell'assistenza domestica e delle persone fragili. Su 101mila nuovi disoccupati, 99mila sono donne: la pandemia ha allargato ed accentuato le disparità di genere. Come CGIL abbiamo voluto dare voce ad alcune di queste donne e lavoratrici, che ringraziamo per averci regalato la loro testimonianza, con il video “E paura non abbiamo” che sta circolando da questa mattina sui social. Mercoledì 10 marzo, alle ore 17, sulla pagina Facebook Cgil La Spezia saremo on line con il webinar “dalla parte delle donne” con Simona Marchi, responsabile area formazione Fondazione di Vittorio e Alessandra Polverino, formatrice Fondazione Di Vittorio, che presenteranno il questionario dei bisogni per la contrattazione di genere; con Paola Setti, giornalista e autrice del libro "Non è un paese per mamme: appunti per una rivoluzione possibile" e Susanna Camusso, responsabile politiche di genere della Cgil nazionale. Ospiti illustri con le quali affronteremo i temi del lavoro e dei diritti delle donne". Qui il link all'evento: https://fb.me/e/20PMM2g5j