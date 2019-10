Viaggio tra i paesi fantasma, la Rai a Filettino

La Spezia - Avvolti dalla nebbia autunnale, con la vegetazione che dopo anni di abbandono ha ormai preso il sopravvento, sono i paesi fantasma della Liguria, dove da tempo non abita più nessuno. Dal 28 ottobre al primo novembre - alle 7.30 in Buongiorno Regione e alle 14 nel Tg - la Tgr Liguria, direttore Alessandro Casarin, condirettore Roberto Pacchetti, caporedattore Luca Ponzi, farà un viaggio tra questi borghi, alla scoperta di architettore e storie umane che affondano le radici nel passato. A Filettino, nel Comune di Calice al Cornoviglio, l’ultima casa è stata abitata fino a trenta anni fa, all’interno ancora gli arredi sopravvissuti all’incuria e ai ladri. La giornalista Ilaria M. Linetti nella sua inchiesta racconta anche del progetto portato avanti da un imprenditore inglese per realizzare un albergo diffuso, progetto mai decollato. Si va poi alla scoperta di Costapianella in provincia di Genova, dove ora si arriva solo con una mulattiera, di Balestrino (Sv) diventato set cinematografico, ad esempio con la produzione americana del film Inkheart. Le malghe sopra Mendatica custodisco un pezzo di storia, così come Porciorasco, dove da tempo si sta cercando di recuperare alcuni edifici abbandonati.