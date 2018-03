Viaggio nell'astronomia con Iras, si parte venerdì

Gran finale a giugno all'Osservatorio di Viseggi.

La Spezia - Venerdì prossimo, 9 marzo 2018 (ore 21:15) inizierà all'Istituto Nautico, in viale Italia 88 (SP) il corso di astronomia di base 2018.



Il corso 2018 è adatto a tutti, ed è destinato sia a chi vuole iniziare ad occuparsi in prima persona di astronomia, sia anche a chi, già iniziato ai temi, vuole approfondirli, fino a saper distinguere con la dovuta chiarezza le notizie realmente vere da quelle, completamente false e inventate, che spesso si vedono girare sulle reti in internet. E’ un corso per chi non ha mai osservato il cielo con un telescopio, a chi vuole partecipare personalmente, da attore o spettatore, all'attività di divulgazione, didattica e ricerca astronomica.



Si parlerà quindi di stelle, sistema solare, pianeti extrasolari (cioè i pianeti che orbitano attorno alle stelle lontane), galassie, distanze astronomiche, fotografia astronomica, telescopi, cosmologia.



Il corso comprende anche visita al Planetario e uscita notturna all'Osservatorio Astronomico IRAS della Spezia.



Per partecipare al corso (e anche a tutte le attività dell'Istituto) è sufficiente essere iscritti all'IRAS (con una quota annuale di 50 euro). Gli iscritti all'IRAS infatti possono partecipare a tutte le attività, alle osservazioni ai telescopi dell'Osservatorio Astronomico IRAS della Spezia, alle visite al Planetario.



Il "Corso di astronomia di base" sarà effettuato in aula al Nautico, al Planetario del Nautico e all'Osservatorio Astronomico IRAS della Spezia).



Per iscriversi basta essere presenti ad una delle nostre attività (corsi, serate all'osservatorio o normali riunioni al Nautico), richiedere e compilare la scheda di richiesta iscrizione e versare la quota sociale al tesoriere. Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente presentandosi ad uno degli appuntamenti del corso.



Il Corso Astronomia di base 2018 ha questo calendario:



venerdì 9/3/2018 "Le stelle"

venerdì 16/3/2018 "Il sistema solare"

venerdì 30/3/2018 "Le galassie"

venerdì 6/4/2018 “Serata pubblica all'Osservatorio IRAS”

venerdì 13/4/2018 "I telescopi e gli strumenti per osservare il cielo”

venerdì 4/5/2018 “I pianeti extrasolari”

venerdì 18/5/2018 “La questione cosmologica (prima parte)”

venerdì 25/5/2018 “La questione cosmologica (seconda parte)”

venerdì 8/6/2018 “La fotografia astronomica: Come fotografare gli oggetti astronomici”

sabato 16/6/2018 “Star Party Astronomia (Manifestazione nazionale UAI) osservazione e degli oggetti del cielo profondo”

sabato 22/6/2018 “osservazione visuale e fotografica degli oggetti estivi Osservatorio Astronomico IRAS - La Spezia (loc. Viseggi)”

Per vedere tutte le altre attività dell'IRAS, oltre ai corsi, si può visualizzare il sito web agli indirizzi:

www.astronomiadigitale.com/iras

www.osservatorioiras.com/iras



http://www.osservatorioiras.com/iras/index.php/it/component/content/article/7-notizie/18-tabella-calendario



https://www.facebook.com/iras.astronomia/



e-mail dell'IRAS: istitutoiras@yahoo.it



oppure: yclop@yahoo.it