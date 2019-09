Veronica Burchielli, una spezzina alla corte di Uomini e Donne di Maria De Filippi

La Spezia - Bella, anzi, bellissima. Veronica Burchielli, poco più di vent'anni e originaria della Spezia è una delle nuove protagoniste dello show di Maria De Filippi "Uomini e donne" partito nei giorni scorsi nella fascia pomeridiana di Canale 5 delle 14.45. Veronica è una studentessa, molto affascinante, che ha già attirato l'attenzione dei tronisti Giulio Raselli e Alessandro Zarino.

Veronica Burchielli, sui social, è parca di informazioni ha un profilo Instagram dove appare in tutta la sua bellezza e semplicità: quella di una giovane donna. In quegli scatti è quasi impossibile non notare alcune meraviglie del golfo come le Cinque Terre e Porto Venere. In uno scatto recente, tra i sui follower la incitano a dichiararsi al loro tronista preferito. Come andrà a finire? Sarà necessario sintonizzarsi sul canale Mediaset e seguire tutte le vicende legate alla trasmissione.