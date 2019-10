Vergassola scolaro, Guido Catalano gli insegna la poesia

La Spezia - Giunge al termine sabato 26 ottobre, alle ore 18.30, alla Mediateca Regionale Ligure la rassegna ‘Non è mai troppo tardi..’ che vede come protagonista lo strabiliante Dario Vergassola, comico, cantautore, umorista e attore spezzino.

Dopo gli appuntamenti, seguitissimi, che hanno visto Vergassola a lezione di Storia da Valerio Massimo Manfredi, storico, archeologo, divulgatore e scrittore, di Sport, soprattutto di Calcio, da Fabio Caressa, giornalista sportivo e conduttore televisivo, e a lezioni di Scrittura da Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, autore di romanzi gialli, sabato 26 ottobre, alle ore 18.30, alla Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso di via Firenze 37, il comico spezzino, nei panni del ‘ripetente-intervistatore’, prenderà lezioni di Poesia da Guido Catalano, poeta e scrittore.



Guido Catalano è uno scrittore e poeta italiano. Scrive per ‘Il Corriere della Sera Torino’ e collabora con ‘Smemoranda’. Nasce e vive da sempre a Torino, città alla quale risulta essere fortemente legato. Inizia a scrivere durante gli anni del liceo. Frequenta il liceo classico ma manifesta problemi d'apprendimento, tanto da venire bocciato in quarta ginnasio. A 17 anni è il frontman dei Pikkia Froid, band rock-demenziale, per la quale scrive i testi delle canzoni. Quando la band si scioglie, inizia a leggere i testi delle canzoni in giro, scoprendo che ‘assomigliavano a poesie’. Finito il liceo, si iscrive a Lettere Moderne all'università. Prima di diventare poeta di professione, intraprende i lavori più disparati: correttore di bozze per Einaudi, portiere di un residence, pozzettista. Nel 2000 pubblica la sua prima raccolta (‘I cani hanno sempre ragione’); nel 2005 apre il suo blog, che farà la sua fortuna insieme ai social network, ai reading e ai poetry slam. Nel 2016 pubblica il suo primo romanzo, ‘D'amore si muore ma io no’, parzialmente autobiografico. Ingresso gratuito.