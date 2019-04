Vergassola e Riondino portano in scena "La traviata delle camelie"

Al Civico venerdì prossimo un nuovo divertente lavoro della storica coppia è un viaggio attraverso musica e letteratura.

La Spezia - Venerdì 12 aprile alle 20.45 chiusura della stagione di Prosa del Teatro Civico della Spezia con "La traviata delle camelie". Marguerite e Violetta: donne sull’orlo di una crisi respiratoria. Un brioso e divertente lavoro della coppia David Riondino - Dario Vergassola che guida il pubblico in un viaggio attraverso musica e letteratura da "La traviata" di Giuseppe Verdi a "La dama delle camelie" di Alexandre Dumas figlio.

Affrontando situazioni drammatiche - la vicenda lo impone - e anche dissacranti, lo spettacolo incrocia i punti di vista del fine dicitore David Riondino, dell’incredulo spettatore Dario Vergassola e naturalmente di lei, la Traviata, la cantante, che si racconta attraverso le famose arie. Tutto immerso nella musica di Giuseppe Verdi, arrangiata per ensemble da camera (clarinetto, violino, viola, violoncello).



Colpa, peccato, gelosia, redenzione, felicità sono, e ancor per molto saranno, motore dei principali comportamenti umani. Sentimenti che talvolta, superando il limite, possono alimentare anche una certa satira leggera, perché riso e pianto sono parenti stretti.

La musica originale dell’opera verdiana è fortemente coinvolgente grazie anche all’esecuzione di altissimo livello dell’ensemble musicale. Una produzione Mauro Diazzi, sul palco con David Riondino e Dario Vergassola, Beibei Li soprano, Fabio Battistelli clarinetto, Augusto Vismara violino, Riviera Lazeri violoncello. Adattamento musiche Pietro Paolo Vismara, collaborazione ai testi Dario Tiano e Marco Melloni.



Ingresso (prevendita € 1): ? I platea, barcaccia e palchi I fila: intero € 22, ridotto € 19, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 10 ? II platea, I galleria, palchi II fila: intero € 16, ridotto € 14, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 8 ? II galleria, palchi III fila: intero € 11, ridotto € 9, scuole e istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 6. Prenotazioni: Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12, mercoledì anche 16-19. Oppure vivaticket.it Info: teatrocivico.it - info@teatrocivico.it.