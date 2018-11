Ventuno candeline per il premio "Cristoforo Colombo" in Provincia

La Spezia - Sabato 10 novembre alle ore 15,30 avrà luogo presso il salone della Provincia di via Veneto, 2 alla Spezia la premiazione del Premio Internazionale Uil-Unsa Artista dell'Anno “Cristoforo Colombo” giunto quest'anno alla sua 21^ edizione.



Sul palco una madrina d'eccezione Beatrice Giovacchini che assieme al giovanissimo Damiano Tomà avranno il compito di presentare gli 80 finalisti “in nomination” nei settori cinema, spettacolo, musica, letteratura, arti visive, arti magiche, arti culinarie e moda. Numerosi anche gli ospiti d'onore, fra cui gli attori cinematografici Alberto Petrolini e direttamente dalla Spagna Luis Fernandez De Eribe, personaggi televisivi come Roberta Zanfranceschi, Valeria Sorli e Massimo D'Acquisto già vincitore del celebre Telegatto di Tv Sorrisi e canzoni, e per la musica Pino d'Isola autore e cantante e il gruppo degli Alt@moda appena rientrato da una tournee in Kazakistan. Fra gli artisti, provenienti non solo da varie regioni italiane ma ache dall'estero giovani e meno giovani che col loro impegno ed entusiasmo hanno contribuito, contribuiscono e contribuiranno a divulgare l'arte fra la gente e l'arte italiana nel mondo. Un incontro fra nomi storici e giovani talenti, critici d'arte, giornalisti e scrittori, per un premio assegnato nelle passate edizioni a personaggi del calibro di Gino Paoli e Gianni Morandi.

Nell'ambito della manifestazione la modella e conduttrice radiofonica Lidia Laudani presenterà il suo calendario dedicato alla ricerca per le cure di una malattia rara l' Ittiosi Lamellare.



Fra i riconoscimenti saranno assegnati i premi alla carriera, ai giovani, al miglior artista straniero e quello della critica quest'ultimo assegnato da una nota rivista d'arte



"Uno speciale riconoscimento - spiega l'organizzatore - sarà consegnato direttamente dal patron del premio, Stefano Tomà al nostro concittadino Enrico Colombo per il suo impegno e la sua professionalità che ci ha dimostrato e ancora ci dimostra attraverso le frequenze di Tele Liguria Sud nel documentarci la quotidianità e la cronaca della nostra città".