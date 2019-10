Ventidue date che restano, l'Isa2 protagonista

La Spezia - Il progetto “365 giorni che volano, ventidue date che restano” è stato realizzato grazie al finanziamento della Fondazione Carispezia nell’ambito del bando 2018 nel settore Educazione e Formazione “Crescere i Cittadini di Domani - Percorsi di Educazione Civica”, volto a sostenere attività multidisciplinari realizzate dalle scuole capaci di sviluppare negli studenti competenze in materia di cittadinanza attiva e consapevole. Questa attività si è svolta fra il mese di febbraio e il mese di giugno 2019 ed ha coinvolto le classi 5?A, 5? B, 5? C e 5?D della Scuola Primaria “Don Antonio Mori” dell’ISA 2 della Spezia. Il percorso racconta le 22 date che scandiscono il Calendario Civile Italiano. Il progetto è stato ideato e curato da Gabriele Landi e Valeria Tognoni.



L’idea di partenza è stata quella di realizzare un fregio formato da 56 pannelli dipinti, che ornasse in modo permanente la facciata dell’edificio scolastico. I ragazzi, i loro insegnanti hanno narrato con pennelli e colori momenti fondamentali

della nostra storia, poiché solo ricordando il passato possiamo costruire e sperare in un futuro migliore. Per realizzare la decorazione è stato necessario trovare un linguaggio visivo che consentisse di raccontare il significato del Calendario Civile e delle 22 date in esso ricordate. Per fare ciò i ragazzi hanno studiato l’opera dell’artista Alighiero Boetti (Torino 1940 - Roma 1994). Boetti è stato uno fra gli artisti più importanti della seconda metà del Novecento, protagonista assoluto delle stagioni dell’Arte Povera e dell’Arte Concettuale. Alighiero ha saputo unire le immagini, le parole, i numeri e lo scorrere del tempo in un turbine di opere fantastiche, caratterizzate da una fortissima vena ludica.



Scuola Primaria “Don Antonio Mori”dell’ ISA 2 della Spezia

Dirigente Scolastico Sandra Fabiani



Classe Quinta A: NICOLE ABBONDANZA, BETTAIEB GAIA, DANILO BUSIELLO, GIORGIA COLUCCIA, WISSAL FALET, DEURY GUZMAN MENDOZA, AKTER JORNA SANJIDA, NICOLA LAPPERIER, THOMAS LAVAGNINI, WASSIM LOUZI, INDIA MANISCALCO, EMILY MAODDA, NICOLAS MARTERA, GAIA MOLI, GIACOMO MONACO, GIADA MONTI, TOMMASO PELLEGRINI, NICOLO' PICCOLI, CHIARA LUISA QUBER, CHIARA RIVI, MELEK TAAMALLAH, MATTEO TOMAINO, NUSIFA UDDEN, LUCA VATTERONI, ELEONORA VERNAZZANI.

Insegnante: Veronica Andreoli



Classe Quinta B: DENIS CRISTIAN ANGHEL, MARILYNCASTILLO DE LEON, GIULIA COSENTINO, ALYA CUESTA POLANCO, FABIO DE LA CRUZ MENDOZA, TOMMASO DEL CARRO, HANNA JOLIANA

SAMEH IBRAHIM MORKOS, OSASERE IDEHEN HARRIET, MASSIMO MANFREDI, PAMELA MENA

SALAZAR RIHANNA, VALERY MENA VELASQUEZ, ARLIND MURRANI, RAFELINA NERY CRUZ, ANTHONY PASSARELLI, LUISANYELIS SANTANA SANCHEZ, AGNESE SURIEL, WILMER TAVAREZ,

MICHAEL JUAN VALDES HIDALGO, RENEE VITROTTI.

Insegnanti: Daniela Borghetto Marilena Chianetta,



Classe Quinta C: GLEDIA ELMAZI, MATTIAS FRACCASCIA, ANABEL GUZMAN CRUZ, ELENA

HONTOVYUK, ISABELA ISMAILI, DAVIDE KE, ANGELICA JULIETTE KOWALCZYK, CLAUDIO MAZZOLA, ALBERTO MENDOZA YEUDY, YARISMEL MENDOZA BIDO', AURORA MORINA, ELIANNY

MIRALBA PERDOMO SANTANA, ALESSANDRO QUEZADA GONZALEZ, REDA RAFIA, RAU DELVIS

REYES DE AZA, STEFANIA SAJI, ARTURO ALEXANDER SANCAN CHANCAY, JAYXANDER VENTURA

ALMONTE.

Insegnanti: Laura Paganini, Angela Borghese, Paola Vetri



Classe Quinta D: KEVIN EDINSON ACOSTA ALVARADO, GIADA BERNARDINI, E LEILA BOUHRAM,

DYLAN FIGUEROA DEL CARMEN, JUSTIN GANGI, HILEIRY GOMEZ DEL CARMEN, HEYDEN MANUEL

HERNANDEZ O'NEAL, ANGELA LIRIANO JAQUEZ, STARLIN LOPEZ, HOUDA MAJIDI, REDI MARENA, A

NDREA PARIS,I NICCOLO 'PARISI, LORENZO PIGNOLI, DAMIANO RUSSO, KEZIA SALVI VOLPON,

MANUEL SPITALE, ELEONORA VOLLERO, AURORA ZANNON.

Insegnanti: Cristina Fortunato, Valentina Petriccioli, Simona Savelli.