Venticinque opere di Vaccarone a Bayreuth per omaggiare Wagner

Le opere del maestro saranno esposte dal 4 aprile nella galleria della città tedesca. "Il titolo ricorda dove l'artista soggiornò nel suo passaggio spezzino nel 1853".

La Spezia - Venticinque dipinti, oltre un anno di lavoro. La mostra di Francesco Vaccarone, dedicata a Richard Wagner, si inaugura il prossimo 4 aprile nella Galleria d'arte del Comune di Bayreuth, edita da Bandecchi&Vivaldi che già si occupò nel 2017 dei dipinti di Vaccarone ispirati al Golfo dei Poeti nei due volumi dal titolo "Tra Lerici e Turbìa" il nuovo ed elegante catalogo bilingue italiano e tedesco “Locanda Universo" che accompagnerà l'esposizione itinerante del Maestro in cui sono pubblicate tutte le venticinque tele che compongono l'omaggio a Wagner e che sono dedicate a cinque dei capolavori del celebre musicista: Tristano e Isotta, L'oro del Reno, Parsifal, L'olandese volante e Il divieto d'amare. "In questo anno e mezzo di ricerca artistica ho ascoltato tantissimo la musica di Wagner, imparando a conoscerla e ad amarla. Sono soddisfatto, ho disegnato e dipinto molto, diverse opere le ho scartate. Sono rimasto colpito dei cinque cicli: in particolare Parsifal e "Il divieto d'amare", che andrebbe bene in questi giorni visto l'imminente congresso di Verona, un congresso di paleolitici. Il titolo è Locanda Universo perché è in quella locanda di Via del Prione che Wagner concepì le prime note in Mib del preludio dell'Oro del Reno. E', come molti sanno e come Piergino Scardigli conferma, un po' più avanti rispetto a dove oggi è stato collocato il portale celebrativo. E' una mostra a cui ho lavorato con gioia e che il 4 aprile inaugureremo a Bayreuth. Poi la mostra verrà alla Spezia in autunno ed è probabile vada anche a Venezia, dove peraltro l'artista è mancato".



Curatrice grafica della pubblicazione è Alessandra Botto. L'evento è stato realizzato per invito del comune di Bayreuth in occasione del 20° anniversario del gemellaggio con la nostra città: il catalogo si apre con i saluti dei due sindaci Brigitte Merk-Erbe (che si sofferma sulle tematiche e sul linguaggio del pittore) e di Pierluigi Peracchini che tra l'altro scrive: "E' un grande onore per la Città della Spezia che un suo illustre artista, quale il Maestro Francesco Vaccarone, sia stato invitato dalla città di Bayreuth a rappresentare l'arte e la cultura italiana in occasione del gemellaggio tra le due città".



Quindi un'intensa poesia di Fabio Ferrari dal titolo "Locanda Universo": in questa locanda, alla Spezia, nel 1853 Wagner trovò ispirazione per il preludio dell'Oro del Reno. Ferrari ne fa rivivere il magico spaesamento. Da qui il titolo della mostra. Seguono i testi di Paolo Asti, che per oltre dieci anni ha curato importanti mostre dell'artista da quella a Rapallo a quella al Parlamento Europeo, dall'antologica al Camec alla mostra al Lincoln Center a New York per citarne alcune), di Luca Beatrice (considerato uno dei più importanti studiosi europei dell'arte contemporanea, già curatore della Biennale di Venezia e della Quadriennale di Roma), di Mattia Lapperier (un giovane storico dell'arte, autore di apprezzati studi sul Futurismo). Una breve nota biografica su Vaccarone chiude la pubblicazione. Com'è nata l'idea di suggellare l'amicizia fra la città ligure e la capitale dell'Alta Franconia, lo spiega proprio Asti, in veste di assessore ai gemellaggi: "La vicesindaca Beate Kuhn ha invitato Vaccarone per fare a Bayreuth una mostra per il ventennale del gemellaggio e in quel contesto è stato proprio il pittore a proporre un lavoro su Wagner. Una nuova sfida artistica su un autore che in passato non aveva mai trattato".