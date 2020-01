Venerdì folk da Bacchus, arriva StevieRay Latham

La Spezia - Venerdì 17 gennaio alle ore 21,30 l'osteria Bacchus è lieta di ospitare una giovane voce del folk contemporaneo l'inglese StevieRay Latham in versione trio elettro-acustico. La BBC gli ha assegnato una nomination agli Young Folk Award, evidenziando il suo talento di cantautore e la critica ha citato come sue fonte di ispirazione i nomi sacri di Dylan e Cohen, anche se Latham, londinese dei «suburbs» è più vicino, come mondo sonoro, a «maledetti» della musica americana come Elliott Smith, Neal Casal e Sparklehorse. Nel tour italiano che include la tappa di Verona, StevieRay presenta il suo nuovo mini album, intitolato «Suburbia», da cui sono tratti i singoli «News» e «Suburbs». Il suo debutto è avvenuto nel 2015 con il folk a bassa fedeltà del disco «Modern attitudes». StevieRay ha poi passato mesi girando come un menestrello l’Italia con la sua chitarra. L’anno dopo, nel 2016, ha pubblicato l’album «Winter in London». info prenotazioni 3394908117.