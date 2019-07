Venerdì Napo canta De Andrè in Piazza Mentana

La Spezia - Venerdì 12 luglio alle 21,30 in piazza Mentana (ingresso gratuito) terzo appuntamento con SPIN - La Spezia musica IN città, una nuova rassegna di eventi musicali a ingresso gratuito nelle piazze cittadine. Sarà Napo che davanti al Teatro Civico dedicherà la serata a Fabrizio De Andrè riproponendo, insieme al suo gruppo, la più belle canzoni del cantautore genovese.



Un concerto ricco di classe ed eleganza, i brani sono stati riarrangiati in chiave acustica e spaziano dallo swing ai ritmi cubani senza mai mancare di rispetto agli originali.



E' il modo di Napo, al secolo Alberto Napolitano, che da vent'anni ormai dedica gran parte della sua attività artistica a cantare le canzoni di “Faber” e come lui stesso ammette dal palco: “c'è sembrato inutile cercare di ricalcare le sonorità dei dischi originali, ci vorrebbero almeno una dozzina di musicisti e, nella migliore delle ipotesi, non sentireste niente di nuovo!”.



Invece eccome se si sente qualcosa di nuovo, nonostante la voce di Napo ricordi incredibilmente quella di Fabrizio la nuova veste rende alcuni canzoni quasi inedite e a volte ci si sorprende a conoscerne testi e melodie.



Vito Miccolis e Enzo Mesiti. rispettivamente percussionista e bassista, provengono da una scuola di ritmi latini (Tribà, Fratelli di Soledad, Calipso), Andrea Vulpani è un pianista di formazione classica spesso impegnato nel mondo della lirica e Alice Nappi proviene invece dal folk, sonorità balcaniche e attualmente anche al fianco di Max Manfredi.



Napo ha inciso cinque dischi oltre a molte partecipazioni, ha cantato con Enrico Ruggeri nel suo disco “All in”, con la PFM sul palco del Rolling Stone di Milano, è stato ospite su RAIUNO e ha all'attivo migliaia di concerti in Italia e all'estero.



Saranno due ore di musica dolcissima, quasi una visita guidata tra i sentieri della discografia del cantautore genovese.



La rassegna” SPIN - La Spezia musica IN città” è organizzata dal Comune della Spezia con il supporto di Regione Liguria, Iren, MBDA, Camera di commercio Riviere di Liguria e La Lince.



I prossimi appuntamenti:



3 agosto Piazza Europa BABY K



11 agosto Piazza Verdi GABRY PONTE



8 settembre Piazza Europa – evento di chiusura