Vasco Rossi al cinema per tre giorni con "Non Stop Live 018+019"

La Spezia - Arriva a Il Nuovo solo per tre giorni Non Stop Live 018+019, il film-concerto che racchiude le immagini, i suoni e le parole di due anni del re degli stadi; le date da cerchiare sul calendario sono quelle del LUNEDI 25 NOVEMBRE ORE 18.30 , MARTEDI 26 ORE 21.00 MERCOLEDI 27 ORE 18.30. La pellicola – diretta dal regista Giuseppe Domingo Romano (in arte Pepsy Romanoff) – racconterà gli ultimi due tour di Vasco Rossi che hanno fatto registrare nelle diciotto date il tutto esaurito totalizzando oltre novecentomila spettatori paganti. Da come nasce una scaletta al fronte del palco, Vasco racconta i segreti delle sue scelte, affida pensieri ed emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momenti dall’intimità di una sala d’incisione, alle prove con la band, lo show mentre si compone fino all’esplosione finale dello stadio.