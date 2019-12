Uto Ughi e Bruno Canino al Civico

La Spezia - Il quarto appuntamento della rassegna "Cinquant’anni degni di nota", è in arrivo. Il 18 dicembre al Teatro Civico alle 21 si terrà in fatti un concerto di gala, che vede insieme sul palco due grandissimi del panorama musicale, il violinista Uto Ughi e il pianista Bruno Canino. La Società dei Concerti ancora una volta, sceglie per il suo evento il violinista considerato uno dei più grandi interpreti del nostro tempo ed annoverato tra i più autorevoli rappresentanti della scuola violinistica italiana.



Ughi ha iniziato precocemente la sua formazione musicale debuttando a soli sette anni e da allora ha percorso un itinerario artistico che lo ha portato ad esibirsi - come solista e al fianco di importanti orchestre nei massimi teatri del mondo. Ha collaborato con prestigiosi nomi della direzione orchestrale (S. Celibidache, E.M. Giulini, L. Maazel, ecc.) che ne hanno apprezzato ed esaltato le non comuni doti interpretative. Uto Ughi suona con un violino Guarneri del Gesù del 1744, che possiede un suono caldo dal timbro scuro e con uno Stradivari del 1701 denominato “Kreutzer”. In questa serata, al pianoforte un altro grande personaggio della musica italiana: il pianista Bruno Canino, anch’egli precoce nella propria formazione pianistica. Ha al suo attivo un’importante carriera concertistica come solista, camerista, accompagnatore e ‘in duo’ con il pianista Antonio Ballista. Ha svolto con passione e impegno una significativa attività didattica presso il Conservatorio statale di musica “G. Verdi” di Milano; collabora con numerose istituzioni formative pubbliche e private tenendo master musicali.



L’ampio programma della serata prevede l’esecuzione delle musiche di: Tomaso Antonio Vitali, Cesar Franck, Manuel De Falla, C. Saint Saens, M.Ravel Tzigane. I biglietti del concerto sono acquistabili presso la biglietteria del teatro Civico della Spezia. La rassegna è ideata e organizzata dalla Società dei Concerti, e realizzata con il sostegno del Comune della Spezia, Enoi Energy Spa, si ringrazia per la collaborazione la Fondazione Cassa di Risparmio della

Spezia. Per informazioni e prenotazioni SdC onlus: T.0187-731214 - 351 628 1806 ww.sdclaspezia.it, info@sdclaspezia.it https://www.instagram.com/societadeiconcertisp/ Teatro Civico T. 0187 727 521