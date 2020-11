Uscita imminente per il primo Ep dei Repetita Iuvant

La Spezia - Uscirà il prossimo 27 novembre per l'etichetta/collettivo Loudnessy Sonic Dream il primo capitolo della trilogia "3", ad opera della banda spezzina "Repetita Iuvant". “3” è il loro primo EP del trio formato da Andrea Testa (batteria), Cristoforo Da Costa (chitarra) e Daniele Isetta (chitarra) ed è formato da tre brani, registrati in presa diretta, in bilico tra i God Is an Astronaut, i Mogwai e i Sonic Youth: Gusev, il più sistematico, Montalto, semi improvvisato, e Sapradi, totalmente improvvisato. “3” esce in cassetta con un artwork firmato dall’artista Brucio e "Gusev" è il primo video estratto i video di Gusev (guarda e ascolta qui ), contestualizzato dalle parole del chitarrista Cristoforo Da Costa alla webizne indipendente radioaktiv.it: "Giornata piovosa malinconica, ce la siamo immaginata così la vita di Gusev Boris (il brano prende il nome da lui), generale dell'Armata Rossa che per una serie di coincidenze mi sono ritrovato a casa un certificato di merito per aver liberato diverse città tedesche dai nazisti".